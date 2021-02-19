TURK İlaç ve Serum Sanayi halka arz tarihi 2021: TURK İlaç ve Serum Sanayi 2021 yatırımları nedir, talep toplama tarihi ne zaman olacak?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ.'nin halka arzına onay verdi. 20 Ocak 2021 tarihinde halka arz süreci için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuran şirketin SPK tarafından onayı geldi. SPK'nın haftalık bülteninde yer alan haberde, Turk İlaç ve Serum Sanayi, halka arz ile 67 milyon liralık mevcut sermayesini bedelli olarak 10.050.000 lira artırarak 77.050.000 liraya yükseltecek. Peki Turk İlaç ve Serum Sanayi ne zaman, hangi bankadan halka arz olacak?

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ HALKA ARZ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

SPK'nin yayımladığı bültende yer alan bilgiye göre Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ.’nin mevcut ortaklarından Mehmet Berat Battal'ın sahip olduğu 13.400.000 TL nominal değerli 13.400.000 adet (B) grubu payların halka arz edileceği ve hisse başına 10 TL satış fiyatı uygulanacağı belirtildi. Turk İlaç ve Serum Sanayi halka arz tarihi ise henüz belirlenmedi.

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ HANGİ BANKADAN HALKA ERZ EDİLECEK?

SPK'de belirlenen bültende yapılan açıklamada, talepler fazla gelirse eğer pay satışı da yapılacağı bildirildi. Halka arzda fazla talep gelmesi halinde ise Mehmet Berat Battal’ın sahip olduğu 2.000.000 TL nominal değerli 2.000.000 adet (B) grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek. Turk İlaç ve Serum Sanayi'nin hangi bankadan halka arzolacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.