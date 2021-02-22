TURK İlaç ve Serum Sanayi halka arz tarihi, banka bilgileri 2021: TURK İlaç ve Serum Sanayi 2021 yatırımları ve talep toplama tarihleri neler?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ.'nin halka arzına onay verdi. 20 Ocak 2021 tarihinde halka arz süreci için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuran şirketin SPK tarafından onayı geldi. SPK'nın haftalık bülteninde yer alan haberde, Turk İlaç ve Serum Sanayi, halka arz ile 67 milyon liralık mevcut sermayesini bedelli olarak 10.050.000 lira artırarak 77.050.000 liraya yükseltecek. Peki Turk İlaç ve Serum Sanayi ne zaman, hangi bankadan halka arz olacak?
SPK'nin yayımladığı bültende yer alan bilgiye göre Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ.’nin mevcut ortaklarından Mehmet Berat Battal'ın sahip olduğu 13.400.000 TL nominal değerli 13.400.000 adet (B) grubu payların halka arz edileceği ve hisse başına 10 TL satış fiyatı uygulanacağı belirtildi. Turk İlaç ve Serum Sanayi halka arz tarihi ise 25 -26 Şubat 2021 olarak belirlendi.
SPK'de belirlenen bültende yapılan açıklamada, talepler fazla gelirse eğer pay satışı da yapılacağı bildirildi. Halka arzda fazla talep gelmesi halinde ise Mehmet Berat Battal’ın sahip olduğu 2.000.000 TL nominal değerli 2.000.000 adet (B) grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek. Turk İlaç ve Serum Sanayi'nin hangi bankadan halka arzolacağı sorusuna ise cevap geldi. Oyak Yatırım, Turk İlaç ve Serum Sanayi'nin halka arzına öncülük edecek.
Şirketin resmi web sitesinde şu bilgiler yer almaktadır;
Bilimsel gelişmeler ışığında öncü ve yenilikçi yaklaşımlarla güvenlik, çevre ve İyi Üretim Süreci (GMP) gerekliliklerini de gözeterek üretip tıbbın hizmetine sunduğumuz ürünlerimizle insan sağlığının korunmasına, sağlık sorunlarının giderilmesine ve yaşam kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunmak; bu şekilde ülkemiz adına değer yaratmaktır.
Turk İlaç ve Serum Sanayi 'nin resmi internet sitesinde 2021 yatırımlarına dair bir açıklama bulunmuyor fakat hedeflerinde şu açıklama yer alıyor;
"Sektöründe kalite standartlarını belirleyen ve insan sağlığının hizmetine sunduğu yenilikçi ürün ve hizmetleriyle uluslararası pazarlarda tercih edilen bir firma olmaktır."
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bazı şirketler halka arz açıklaması yapmaktadır. Peki halka arz nedir, halka arz ne anlama gelir? Bazı şirketlerin bir takım sebeplerden dolayı mevcut hisse senetlerini satışa sunduğunu açıklamasının ardından, yatırımcılara hissedar olması için hisselerinin satın alınmasına izin verilme sürecidir. Bir süredir büyüme gösteren ve faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam eden şirketler, bu faaliyetleri artırmak ve başarılarının devam etmesini sağlamak için halka arz açıklaması yaparak kendilerine fon sağlar. Bu şirketler halka arz açıklamasının ardından yatırımcıların da desteği ile kendilerine fon sağlamış olur. Şirketlerin fon desteği bankalardan kredi almasının ya da farklı kaynaklardan borç edinmesinin önünü kapatır. Bu sayede yatırımcılar, bu şirketlerin hisse senetlerini satın alarak, başarılı faaliyetlerine devam etmesine destek olurken, borsada o şirketin değerine yatırım yapmış olurlar.
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