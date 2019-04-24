FİNANS

"Türkiye’nin dev şirketlerine VİOP'ta yatırım yapın"

BORSA HABERLERİ  | 24.04.2019 12:13 | Son Güncelleme

Yatırımları artırmanın bir yolu da Türkiye’nin dev şirketlerine VİOP’ta yatırım yapmaktır. Borsa İstanbul’un en likit ve en fazla işlem hacimli şirketlerinin hisseleri, BİST 30 endeksi, emtialar, döviz, gram altın, ons altın ve çok daha fazla finansal enstrümanının performansını VİOP’ta GCM Yatırım avantajları ile kazanca dönüştürebilirsiniz.

"Türkiye’nin dev şirketlerine VİOP'ta yatırım yapın"

GCM ile VİOP’ta yatırımlarınız güç kazanır!

Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasa VİOP, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin dijital ortamda kaldıraçlı olarak işlem gördüğü organize ve yerel bir piyasadır.
VİOP’ta yatırım yapmak çok kolaydır çünkü piyasa yatırımcı için gelişmiş avantajlı özelliklerle doludur.

VİOP’u farklı kılan özellikler

Kaldıraç sistemi

Spot piyasa hacimlerine daha düşük teminatlarla yatırım imkanı

TL pozisyonların nemalandırılması

Tüm TL pozisyonlarınıza ek kazanç sağlayan nema getirisi

Çift yönlü yatırım

Çift yönlü yatırım özelliği ile fiyatlar düşerken de yükselirken de kazanma imkanı

Düşük işlem maliyetleri

Spot piyasalara göre daha düşük işlem maliyeti

VİOP Demo hesapta pratik imkanı

VİOP’ta işlem deneyimi olmayan yatırımcılar için ücretsiz olarak sunulan VİOP deneme hesapta maddi kayba uğramadan pratik yapılabilir ve işlem stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.

100.000 TL Sanal Para ile ücretsiz denemeye başlayın!

Ücretsiz eğitim desteği

VİOP’ta yatırımlarınızı kazanca çevirmenin sihirli formülü bilinçli yatırımdır. VİOP’ta nasıl para kazanılır konusunda yardımcı olacak tüm bilgi ve eğitim seviyelerine uygun VİOP eğitim seminerleri ile finansal okuryazarlığınızı ücretsiz olarak artırabilirsiniz.

İleri seviye yatırım stratejileri

VİOP’ta spekülatif kazançlarla birlikte daha düşük maliyetlerle risk yönetimine katkı sağlayacak ileri seviye yatırım stratejilerini rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

GCM Meta Trader işlem platformları ile eşsiz yatırım deneyimi

Dünya profesyonellerinin kullandığı ödüllü işlem platformu GCM Meta Trader ile tüm akıllı teknolojilerden piyasaya erişim imkanı yakalar ve portföyünüzü başarıyla yönetirsiniz. GCM Meta Trader 5 mükemmel kullanıcı dostu ara yüzleri, zengin indikatör çeşitliliği, sürekli güncelleme sunan finansal haber akışları ve piyasa analizleri ile eşsiz yatırım deneyimi sunar.

VİOP’ta GCM avantajları ile yatırım yapın!

Yatırımcı dostu geniş yetkili aracı kurum GCM Yatırım’ın üstün hizmet anlayışı, 39 Milyon TL. ödenmiş öz sermayesi ile güçlü mali yapısı, dünya standartlarında teknolojik alt yapısı ve profesyonel uzman kadrosu ile VİOP piyasasındaki önemli partnerinizdir.

Özellikle kaldıraçlı alım satım işlemlerinde (Forex) ve vadeli işlemler (VİOP) alanlarında lider olma misyonunu benimseyerek yola çıkan, hizmet kalitesi ile uluslararası ve yerel finans kuruluşları tarafından birçok kez ödüllendirilen GCM Yatırım’ın yüksek performansı referans noktasıdır.

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