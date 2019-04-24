"Türkiye’nin dev şirketlerine VİOP'ta yatırım yapın"

GCM ile VİOP’ta yatırımlarınız güç kazanır!

Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasa VİOP, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin dijital ortamda kaldıraçlı olarak işlem gördüğü organize ve yerel bir piyasadır.

VİOP’ta yatırım yapmak çok kolaydır çünkü piyasa yatırımcı için gelişmiş avantajlı özelliklerle doludur.

VİOP’u farklı kılan özellikler

Kaldıraç sistemi

Spot piyasa hacimlerine daha düşük teminatlarla yatırım imkanı

TL pozisyonların nemalandırılması

Tüm TL pozisyonlarınıza ek kazanç sağlayan nema getirisi

Çift yönlü yatırım

Çift yönlü yatırım özelliği ile fiyatlar düşerken de yükselirken de kazanma imkanı

Düşük işlem maliyetleri

Spot piyasalara göre daha düşük işlem maliyeti

VİOP Demo hesapta pratik imkanı

VİOP’ta işlem deneyimi olmayan yatırımcılar için ücretsiz olarak sunulan VİOP deneme hesapta maddi kayba uğramadan pratik yapılabilir ve işlem stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.

100.000 TL Sanal Para ile ücretsiz denemeye başlayın!

Ücretsiz eğitim desteği

VİOP’ta yatırımlarınızı kazanca çevirmenin sihirli formülü bilinçli yatırımdır. VİOP’ta nasıl para kazanılır konusunda yardımcı olacak tüm bilgi ve eğitim seviyelerine uygun VİOP eğitim seminerleri ile finansal okuryazarlığınızı ücretsiz olarak artırabilirsiniz.