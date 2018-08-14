FİNANS

Vestel hisseleri 'Erdoğan' ile yükseldi

BORSA HABERLERİ  | 14.08.2018 13:56 | Son Güncelleme

Vestel Elektronik hisseleri Erdoğan'ın ABD elektronik ürünlerine boykot açıklaması sonrası sert yükseldi.

Vestel hisseleri 'Erdoğan' ile yükseldi

Vestel Elektronik hisseleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin elektronik ürünlerine yönelik boykot açıklaması ve onların yerine Vestel ürünlerine işaret etmesinin ardından kazanımlarını yüzde 7'ye taşıdı.

Erdoğan SETA tarafından düzenlenen sempozyumdaki konuşmasında, ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacaklarını belirterek, "Onların iphone'u varsa diğer tarafta Samsung var, kendi ülkemizde Vestel var, biz bunları uygulayacağız" dedi.

Açıklama öncesi yüzde 2.6 yükselişle 8.57 liradan işlem gören Vestel Elektronik hisseleri, açıklamanın ardından yüzde 7 primle 8.94 liraya kadar yükseldi.

Vestel Elektronik hisseleri saat 11:58'de yüzde 4.8 yükselişle 8.75 liradan işlem görüyor.

BIST 100 endeksi ise yüzde 1.1 artıda.

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Anahtar Kelimeler:
Vestel hisse erdoğan

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
I Phone kullananlari anlamıyorum zaten. HIV virüsü bile bunun kadar bulaşıcı değil. BBi aydınlanmaya ihtiyacımız var bence. Hep gösteriş meraklısıyiz. Vestel e destek cikalim. Orada calisanlar bizim insanımız
zaten normal bi açıklaması yokki
adam ne dese bir yer yukarı çıkıyor.veya bir ye aşşağı iniyor..hakikaten ülke yönetmek çok zor..
En eski yeri üretici casper var daha doğrusu toplama yapıyor ama olsun. Onun adını neden anmıyorsunuz. ?
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