FİNANS

Yabancıdan 110 milyon dolarlık hisse alımı

28 Aralık 2017 17:07

Yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Aralık haftasında 110,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Yabancıdan 110 milyon dolarlık hisse alımı

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

 
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Aralık haftasında net 110,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 300 bin dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) aldı, 286,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.
 
Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 48 milyar 997,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 50 milyar 212,2 milyon dolara yükseldi.
 
Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 30 milyar 694,6 milyon dolardan 30 milyar 511,3 milyon dolara geriledi.
 
Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ÖST stokları ise gerçekleştirdikleri 300 bin dolarlık net alışla 957,7 milyon dolardan 958 milyon dolara yükseldi.
10.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Borsa Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın