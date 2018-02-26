Yatırım haberi Vestel hisselerini uçurdu

Zorlu Grubu, Çinli GSR Capital ile işbirliğine gitti. 4.5 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek tesiste başta elektrikli otomobiller ve telefonlar olmak üzere pek çok alanda kullanılabilecek bataryalar üretilecek.
Zorlu Grubu, Çinli GSR Capital ile işbirliğine gitti. 4.5 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek tesiste başta elektrikli otomobiller ve telefonlar olmak üzere pek çok alanda kullanılabilecek bataryalar üretilecek.
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