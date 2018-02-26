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Yatırım haberi Vestel hisselerini uçurdu

26 Şubat 2018 16:26

Zorlu Grubu'nun 4.5 milyar dolarlık yatırımı duyurmasının ardından Vestel payları yüzde 12'ye yakın değerlendi, şirketin piyasa değeri 3.8 milyar TL'nin üzerine çıktı.

Yatırım haberi Vestel hisselerini uçurdu

 Zorlu Grubu, Çinli GSR Capital ile işbirliğine gitti. 4.5 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek tesiste başta elektrikli otomobiller ve telefonlar olmak üzere pek çok alanda kullanılabilecek bataryalar üretilecek.

 
Anlaşmanın duyurulmasının ardından bugün Vestel hisseleri yüzde 12'ye yakın primli işlem görüyor.
 
Saat 16:10'da Vestel payları yüzde 11,60 yükselişle 11,34 lira seviyesinde yer aldı. Şirketin piyasa değeri de 3.8 milyar liranın üzerine çıktı.
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