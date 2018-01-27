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Yatırımcı, aradığını Borsa'da buldu

27 Ocak 2018 13:32

Bu hafta borsa ve euro yatırımcısının yüzünü güldürdü. BIST'te işlem gören hisse senetleri de haftayı yüzde 4,82'lik kazançla kapattı.

Yatırımcı, aradığını Borsa'da buldu

 Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve euro yatırımcısına kazandırırken, dolar kaybettirdi. 

 
Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, haftayı yüzde 4,82'lik kazançla 120.701,92 puandan kapattı.
 
Aynı dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 7,41'lik artışla 146.898,66 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,47'lik değerle 132.788,69 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,84'lük kazançla 84.835,94 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 3,53'lük primle 136.805,66 puana ve Bankacılık Endeksi ise yüzde 11,07'lik artışla 192.443,36 puana yükseldi.
 
YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE
 
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi Yayla Enerji Üretim Turizm olurken, şirket hisseleri yüzde 55,23 değer kazandı. Söz konusu hisse senedini yüzde 55,00'lik artışla Metemtur Otelcilik, yüzde 50,00'lik yükselişle de Esem Spor Giyim Sanayi izledi.
 
Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 9,42 ile Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı oldu. Bu hisseyi yüzde 8,59'luk düşüşle Oyak Yatırım Ortaklığı, yüzde 8,33'lük azalışla da Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım takip etti.
 
Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 51 milyar 912 milyon lirayla Garanti Bankası, 47 milyar 15 milyon 548 bin 920 lirayla Koç Holding, 44 milyar 320 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

EURO YÜKSELDİ, DOLAR DÜŞTÜ
 
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta 163,20 lirayla, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1092 lirayla yatay seyretti.
 
Serbest piyasada haftayı dolar düşüşle, euro kazançla kapattı. Doların satış fiyatı 1,21'lik azalışla 3,7560 lira olurken, euronun satış fiyatı yüzde 0,37'lik primle 4,6690 liraya yükseldi.
 
Geçen hafta 5,2750 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 1,40'lık kazançla 5,3490 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,29'luk artışla 4,0150 liradan alıcı buldu.
 
YATIRIM FONLARI DEĞERLENDİ
 
Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,54, yatırım fonları yüzde 0,18 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,73 ile hisse senedi fonları oldu.
 
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,25 arasında gerçekleşti. 
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