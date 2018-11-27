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Yatırımcılar dikkat! 7/24 anlık Mynet Finans'ı takip edebilirsiniz

BORSA HABERLERİ  | 27.11.2018 13:45 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Lider Finans Uygulaması Mynet Finans’ı kullanarak, Hisse Senetlerini, Borsa İstanbul ve Dünya borsa endekslerini ve daha birçok finansal veriyi anlık takip edebilirsiniz.

Yatırımcılar dikkat! 7/24 anlık Mynet Finans'ı takip edebilirsiniz

Borsada yatırım yapmak ve yatırımını en doğru portföy ile değerlendirmek isteyen yatırımcılar Anlık borsa uygulamasıyla, hisse senetlerinin anlık değişimlerine, günlük, aylık ve yıllık grafiklerine ulaşabilir, takip ettiğiniz hisse senediyle ilgili Bilanço, sermaye artırımları ve temettü ödemeleri, şirket bilgileri, kar zarar bilgileri ve hisseye ilişkin tüm tarihsel bilgileri detaylarıyla öğrenebilirsiniz.

'En çok izlenen hisse senetleri' ve 'Günün en çok yorumlanan hisse senetlerini' Mynet Finans sayfalarından takip edebilir siz de görüşlerinizi diğer kullanıcılar ile paylaşabilirsiniz.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) alanından ise borsada işlem gören hisse senetleri hakkında güncel bilgilere hızla ulaşabilir, yatırımına yön verebilirsiniz.

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borsa hisse Endeks yatırımcı

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