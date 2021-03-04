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Yeşil sahaların dev takımları, yatırımcılarını sevindirdi!

BORSA HABERLERİ  | 04.03.2021 12:40 | Son Güncelleme

Yeşil sahaların dev takımlarının hisselerini alan yatırımcıların yüzleri güldü. Premier Lig'de zirve ortağı olan İngiliz ekibi Manchester United'ın hisseleri şubatta yüzde 31 oranında artış gösterdi. Öte yandan İtalyan ekibi Juventus ve Fransız ekibi Olympique Lyonnais yatırımcılarına yüzde 7,8'er, Alman ekibi Borussia Dortmund ise yüzde 7,2 kazandırdı.

Yeşil sahaların dev takımları, yatırımcılarını sevindirdi!

Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüpleri, hisse senedi piyasalarında şubat ayında genel olarak yatırımcısını sevindirdi. Şubat ayında Manchester United, Juventus, Olympique Lyonnais, SS Lazio, Borussia Dortmund yatırımcısına kazandırırken, AFC Ajax ve SL Benfica kaybettirdi.

MANCHESTER UNITED'IN HİSSELERİ ARTTI

Analistler, yeni tip koronavirüs kaynaklı olumsuz etkilerin başarılı aşılama çalışmalarıyla hafifletilebileceğine ve spor endüstrisinin de normale dönebileceğine dair beklentilerle kulüplerin hisselerinde yükselişler görüldüğünü söyledi.

Şubat ayında İngiliz ekibi Manchester United'ın hisseleri yüzde 31 arttı. Premier Lig'de zirve ortağı olan İngiliz ekibi, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle gelir kayıpları yaşamasına ve operasyonlarındaki bozulmalara karşın sponsorlukları ve ortaklıklarıyla bu durumu yönetilebilir hale getirdi.

Fransız ekibi Olympique Lyonnais de şubatta yatırımcısına yüzde 7,8 kazandırdı. Kulüp, Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) zirve mücadelesi veriyor.

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JUVENTUS SAHADAKİ PERFORMANSINI HİSSELERE DE YANSITTI

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) zirve için mücadele eden ve İtalya kupasında finale yükselen Juventus, yeşil sahalardaki performansını hisse senedi piyasalarına da yansıttı. Juventus, söz konusu dönemde yüzde 7,8 kazandırdı.

Alman ekibi Borussia Dortmund da hisse senedi piyasalarında yatırımcısına yüzde 7,2 kazandırdı.

Şubat ayında diğer bir İtalyan ekibi SS Lazio'nun hisseleri de yüzde 5,4 değer kazandı. Analistler, SS Lazio'nun gelir ve kazançlarının son 12 ayda iyi bir performans sergilememesine karşın yatırımcıların kulübün uzun vadede elde ettiği kazançlara odaklandığını dile getirdi.

Şubat ayında Hollanda ekibi AFC Ajax yüzde 1,5, Portekiz ekibi SL Benfica yüzde 8,2 kaybettirdi.

UEFA, geçen ay Hollanda temsilcisi Ajax'ın kalecisi Andre Onana'ya yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 12 ay futboldan men cezası vermişti.

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YILBAŞINDAN SONRA TOPARLANDI

Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüpleri, hisse senedi piyasalarında yılbaşına göre performanslarında toparlanma yoluna girdi.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle 2020-2021 sezonunda gelir kaybı yaşanması ve salgın nedeniyle bazı liglerde bazı maçların ertelenmesi, kulüplerin yılın 2 ayındaki hisse performanslarını etkiledi.

Analistler, kulüplerde görülen Kovid-19 vakalarının da hisselerinin olumsuz etkilenmesine neden olduğunu aktardı.

Söz konusu dönemde yatırımcısına Manhester United yüzde 12,7, Juventus yüzde 1,6, Borussia Dortmund yüzde 1,3, SS Lazio yüzde 0,4 kazandırırken, Olympique Lyonnais yüzde 1,4, AFC Ajax yüzde 2,7, Portekiz ekibi SL Benfica yüzde 10,4 kaybettirdi.

Dünyanın önde gelen halka açık 7 futbol kulübünün hisselerinin Şubat 2021 ve Aralık 2020 sonu getirileri (yüzde) şöyle:

aaborsa

AA

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