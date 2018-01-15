FİNANS

Yurt içi piyasada kritik hafta!

15 Ocak 2018 08:09

Haftanın en önemli gündem maddesi perşembe günü yapılacak TCMB faiz toplantısı. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in ise Cuma günü Türkiye'nin kredi notuna ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Yurt içi piyasada kritik hafta!

 Piyasalar açısından haftanın en önemli gündemi perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB toplantısı... Bugün açıklanacak işsizlik rakamları da yakından takip edilecek.

 
TCMB'nin 18 Ocak'taki toplantısında faiz adımı atması beklenmiyor. Analistler, karar sonrası dolar/TL'de yukarı yönlü hareket öngörüyor. TCMB son olarak, 14 Aralık 2017'de GLP faizini 50 baz puan artırılarak yüzde 12,25'ten yüzde 12,75'e yükseltmişti. Banka, 21 Kasım 2017'den bu yana tüm fonlamayı GLP faizinden sağlıyor.
 
Perşembe günü Türkiye'nin yanı sıra Endenozya, Güney Afrika ve Güney Kore merkez bankaları da faiz kararlarını açıklayacak.
 
Öte yandan bugün ABD piyasaları "Martin Luther King Günü" dolayısıyla kapalı olacak.
 
Bu hafta takip edilecek veriler şöyle:
 
15 Ocak Pazartesi
 
10:00 Türkiye, aralık tarım ÜFE (Önceki yıllık yüzde 19,79)
10:00 Türkiye, ekim işsizlik (Önceki 10,6)
11:00 Türkiye, aralık bütçe dengesi (Önceki 8,48 milyar TL)
13:00 Euro Bölgesi, kasım ticaret dengesi (Önceki 18,9 milyar euro)

16 Ocak Salı
 
10:00 Almanya, aralık TÜFE (Önceki yıllık yüzde 1,7, beklenti yıllık yüzde 1,7)
12:30 İngiltere, aralık TÜFE (Önceki yıllık yüzde 3,1, beklenti yıllık yüzde 3,0)
14:00 OECD, kasım işsizlik (Önceki yüzde 5,6)

17 Ocak Çarşamba
 
13:00 Euro Bölgesi, aralık TÜFE (Önceki yıllık yüzde 1,4, beklenti yıllık yüzde 1,4)
17:15 ABD, aralık sanayi üretimi (Önceki yüzde 0,2, beklenti yüzde 0,5)
 
18 Ocak Perşembe
 
14:00 Türkiye, TCMB faiz kararı
 
19 Ocak Cuma
 
23:59 Türkiye, Fitch kredi notu ve görünümü (Önceki BB+ durağan, beklenti BB+ durağan)
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