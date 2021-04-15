Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı

Fed'in dün akşam yayımlanan "Bej Kitap" raporu ise ülkede ekonomik faaliyetin şubat sonundan nisan başına kadar olan süreçte ılımlı şekilde hızlandığına ve tüketici harcamalarının güçlendiğine işaret etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün katıldığı bir etkinlikte, faiz artırımından önce tahvil alımlarının azaltılacağının sinyalini verdi. Powell, "Geçen aralık ayından bu yana hedeflerimize yönelik önemli ilerlemeler kaydettiğimizde varlık alımlarını azaltacağımız zamana ulaşacağız. Bu, büyük olasılıkla faiz oranlarını yükseltmeyi düşündüğümüz zamandan çok önce olur." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gelişmeler, aşılama çalışmaları, çip krizi, açıklanmaya başlayan ilk çeyrek finansal sonuçlar ve ekonomik aktivitedeki ayrışmalarla ülke ve sektör bazında farklılaşmalar görülüyor.

DEV BANKALARDAN KAR AÇIKLAMASI

Dün açıklanan sonuçlara göre JPMorgan Chase'in 2021'in ilk çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 399 artarak 14,3 milyar dolar oldu. Aynı dönemde Goldman Sachs'ın net karı yüzde 464 artışla 6,84 milyar dolara, Wells Fargo'nun net karı da yüzde 626 artarak 4,7 milyar dolara çıktı. Bu sonuçlarla dün Goldman Sachs'ın hisseleri yüzde 2'yi aşkın değer kazanırken, Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 5'in üzerinde yükseldi.

ABD'de halka açılan ilk kripto para işlem platformu olan Coinbase'in hisseleri, dün New York borsasında "COIN" koduyla işlem görmeye başladı. Hisse başına referans fiyatı 250 dolar olarak belirlenen Coinbase'in hisseleri, açılışın ardından 420 doların üzerini görse de bu seviyeden gelen satışlarla kazançlarının önemli bir kısmını geri vererek günü 328 dolardan tamamladı.

Nasdaq'ta doğrudan listeleme yoluyla halka açılmayı seçen Coinbase, böylece mevcut hissedarlarına ve yatırımcılarına sahip oldukları hisse senetlerini satma fırsatı sunmuş oldu.