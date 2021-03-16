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Zorlu Enerji'ye Horizon 2020 kapsamında bir hibe desteği daha

BORSA HABERLERİ  | 16.03.2021 13:46 | Son Güncelleme

Zorlu Enerji, dahil olduğu "eCharge4Drivers" projesi ile Horizon 2020 çerçeve programı kapsamında Avrupa Birliği (AB) tarafından hibe desteği alacak.

Zorlu Enerji'ye Horizon 2020 kapsamında bir hibe desteği daha

Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak proje hakkında yaptığı değerlendirmede “2050 yılına kadar sıfır karbon hedefi stratejisinin temel ihtiyaçlarından biri de dijital dönüşüm. Bu nedenle de elektrifikasyon önümüzdeki dönemin en önemli konularından biri olacak. Biz de Türkiye'de ve Avrupa'da elektrikli otomobil devinimini hızlandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda ZES ve electrip markalarımızla dâhil olduğumuz eCharge4Drivers projesinin Avrupa Birliği'nden destek alması, bu yolda doğru adımlar attığımızı bize gösteriyor” dedi.

ZORLU ENERJİ'YE HİBE DESTEĞİ

Zorlu Enerji'nin yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek amacıyla yaptığı en büyük yatırımlardan elektrikli otomobil şarj istasyonları ağı Zorlu Energy Solutions (ZES) ve saatlik elektrikli araç kiralama platformu electrip markalarıyla; çevre dostu elektrikli araçların yaygınlaşmasına katkıda bulunurken, Avrupa'da da bu amaçla başlatılan eCharge4Drivers projesinin ortakları arasında yer alıyor.

Elektrikli otomobillerin satışı Avrupa genelinde hızla artarken, kullanıcılar hala uygun şarj seçeneklerini bulmakta zorlanıyor. Bu durumun elektrikli otomobillerin kullanım kolaylığını sınırlamaması adına hayata geçirilecek eCharge4Drivers projesi, şehirlerde ve şehirlerarası yolculuklarda elektrikli otomobil şarj deneyimini önemli ölçüde iyileştirmeyi amaçlıyor.

Zorlu Enerji'den yatırım açıklaması!Zorlu Enerji'den yatırım açıklaması!

eCharge4Drivers projesi ile kullanıcıların; şarj seçenekleri, mobilite ve park alışkanlıkları konularındaki beklentileri doğrultusunda şehirlerin ve Trans-Avrupa Ulaşım Ağı'nın da dahil olduğu Avrupa'daki 10 alanda pilot projeler geliştirilmesi hedefleniyor.

Proje hakkında değerlendirmede bulunan eCharge4Drivers ProjeKoordinatörü ve ICCS (Institute of Communication and Computer Systems) Araştırma Direktörü Dr. Angelos Amditis: “eCharge4Drivers projesi, elektrikli araçları şarj ederken genel kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirmek ve uygun çözümler geliştirmek amacıyla Avrupa'daki önemli 32 elektromobilite aktörünü bir araya getiriyor. Proje elektrikli araçların benimsenmesini ve Avrupa Yeşil Anlaşması'nın sıfır emisyonlu ulaşım sistemine geçiş sürecine de katkı sağlamayı hedefliyor'' dedi.

ZORLU ENERJİ'NİN HORİZAON 2020 YOLCULUĞU

Ülkemizde yenilenebilir enerjide lider olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Zorlu Enerji, dekarbonizasyon, dijitalizasyon ve desantralizasyon projelerini hayata geçirmek adına çalışmalar yürütüyor. Zorlu Enerji, bünyesindeki mühendislerin geliştirdiği AR-GE projeleriyle de AB'nin en büyük araştırma ve inovasyon programı olan Horizon 2020 Programı kapsamında 8 ayrı proje ile toplam 4 milyon Avro'dan fazla fon almaya hak kazanmış bulunuyor.

(İHA)

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