FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 1 dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL oldu?

1 dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL oldu?

DOVİZ HABERLERİ  | 22.03.2021 11:08 | Son Güncelleme

Asya piyasalarının Türkiye saatiyle 21 Mart Pazar günü saat 22:30’da açılmasıyla birlikte 1 dolar 8 TL’yi aşmıştı. 8, 38 TL’ye kadar yükselen 1 dolar, Hazine ve Maliye Bakanı Elvan’ın açıklamalarının ardından düşüşe geçti…

1 dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL oldu?

Bakan Elvan, istikrarın ön şartlarının finansal istikrar ve fiyat istikrarı olduğuna işaret ederken, bu alanlarda istikrar olmaksızın; kaliteli, güçlü ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmanın mümkün olmayacağını savundu. Gece yarısı 8:38 TL’ye kadar yükselen 1 dolar, 22 Mart Pazartesi sabahı yönünü aşağı çevirdi…

1 DOLAR NE KADAR?

Asya piyasasında görülen hareketliliğin ardından 8,38 TL’ye kadar yükselen 1 dolar, 7,91 TL civarında hareket ediyor…

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Makroekonomik istikrarın ön koşulları finansal istikrar ve fiyat istikrarıdır. Bu alanlarda istikrar olmadan; kaliteli, güçlü ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmak mümkün olmaz. Uygulamakta olduğumuz “enflasyonda düşüşü önceliklendiren” makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana dek kararlılıkla devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

BAKAN ELVAN: 'TAVİZ VERMEYECEĞİZ’

Serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir tavizin söz konusu olmayacağını kaydeden Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

Yaptığı yazılı açıklamada, makroekonomik istikrarın ön şartlarının fiyat istikrarı ve finansal istikrar olduğunu bildiren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ‘’Bu alanlarda istikrar olmaksızın, güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmanın mümkün olmayacaktır. Uygulamakta olduğumuz 'enflasyonda düşüşü önceliklendiren' makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsediklerini vurgulayan Elvan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir. Reform paketimizde yer alan eylemler de yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar
Canlı Sterlin kuru ne kadar?Canlı Sterlin kuru ne kadar?
E-ticarette e-fatura kullanımı nasıl olur? E-ticarette e-fatura kullanımı nasıl olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs vaka sayıları yükseliyor! Yeni yasaklar gelebilir
Koronavirüs vaka sayıları yükseliyor! Yeni yasaklar gelebilir
Bakan Elvan'dan son dakika enflasyon açıklaması
Bakan Elvan'dan son dakika enflasyon açıklaması
Flaş Berat Albayrak iddiası! 'Hazır olun' dedi ve açıkladı
Flaş Berat Albayrak iddiası! 'Hazır olun' dedi ve açıkladı
Merkez Bankası Başkanı'ndan piyasalara mesaj
Merkez Bankası Başkanı'ndan piyasalara mesaj
Dolarda dalgalanma sürüyor
Dolarda dalgalanma sürüyor
AK Partili Canikli'den Merkez Bankası değişikliği açıklaması
AK Partili Canikli'den Merkez Bankası değişikliği açıklaması
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Altın fiyatları nasıl yön izleyecek?
Altın fiyatları nasıl yön izleyecek?
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Tofaş'tan üretim durdurma kararı geldi!
Tofaş'tan üretim durdurma kararı geldi!
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Riyal ne kadar oldu? Suudi Arabistan borsasında son durum ne?
Riyal ne kadar oldu?
Euro ne kadar? 1 euro kaç TL oldu?
Euro ne kadar?
Son Dakika: Canlı dolar/TL kuru! 1 dolar kaç Türk Lirası oldu?
Dolar/TL kurunda dalgalanma devam ediyor
Dolar kuru şu an ne kadar? Dolar kurunda son durum ne, yükseliş devam edecek mi?
Dolar kuru ne kadar?
Canlı Sterlin kuru ne kadar? Anlık Sterlin ne kadar oldu?
Anlık Sterlin ne kadar oldu?
Cuma günü gram altın ne kadardı? 19 Mart cuma altın fiyatları
Gram altın ne kadar

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.