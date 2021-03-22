1 dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL oldu?

Bakan Elvan, istikrarın ön şartlarının finansal istikrar ve fiyat istikrarı olduğuna işaret ederken, bu alanlarda istikrar olmaksızın; kaliteli, güçlü ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmanın mümkün olmayacağını savundu. Gece yarısı 8:38 TL’ye kadar yükselen 1 dolar, 22 Mart Pazartesi sabahı yönünü aşağı çevirdi…
Asya piyasasında görülen hareketliliğin ardından 8,38 TL’ye kadar yükselen 1 dolar, 7,91 TL civarında hareket ediyor…
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Makroekonomik istikrarın ön koşulları finansal istikrar ve fiyat istikrarıdır. Bu alanlarda istikrar olmadan; kaliteli, güçlü ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmak mümkün olmaz. Uygulamakta olduğumuz “enflasyonda düşüşü önceliklendiren” makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana dek kararlılıkla devam edilecektir." ifadelerini kullandı.
BAKAN ELVAN: 'TAVİZ VERMEYECEĞİZ’
Serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir tavizin söz konusu olmayacağını kaydeden Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir." ifadelerini kullandı.
Yaptığı yazılı açıklamada, makroekonomik istikrarın ön şartlarının fiyat istikrarı ve finansal istikrar olduğunu bildiren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ‘’Bu alanlarda istikrar olmaksızın, güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmanın mümkün olmayacaktır. Uygulamakta olduğumuz 'enflasyonda düşüşü önceliklendiren' makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsediklerini vurgulayan Elvan, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir. Reform paketimizde yer alan eylemler de yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır."
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