11 Nisan altın fiyatları ne durumda? 11 Nisan gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Yatırım yapmak isteyenler vatandaşlar altın ne kadar oldu sorusunun yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Daha önceki haftalarda yükseliş eğilimi göstermiş olan altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu 11 Nisan Pazar gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU? Önceki kapanışını 459,25 TL üzerinden yapan gram altın, 457,21 TL alış ve 457,35 TL satış fiyatları üzerinden işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI NE KADAR? Önceki kapanışını 3.015,00 TL üzerinden yapan Cumhuriyet altını ise 2.917,00 TL alış ve 3.003,00 TL satış fiyatına sahip.

YARIM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR? Yarım Altın 1.458,00 TL alış ve 1.507,00 TL satış fiyatına sahip. Çeyrek Altın ise 729,00 TL alış ve 754,00 TL satış fiyatına sahip.