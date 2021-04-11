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11 Nisan altın fiyatları ne durumda? 11 Nisan gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

DOVİZ HABERLERİ  | 11.04.2021 10:43 | Son Güncelleme

Altın fiyatları 11 Nisan Pazar piyasaların kapalı olduğu günde kırmızı renkli ibreyi gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim gösterdi. 457 TL’de olan altın fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 11 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne durumda? İşte 11 Nisan altın fiyatları...

Yatırım yapmak isteyenler vatandaşlar altın ne kadar oldu sorusunun yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Daha önceki haftalarda yükseliş eğilimi göstermiş olan altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu 11 Nisan Pazar gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 459,25 TL üzerinden yapan gram altın, 457,21 TL alış ve 457,35 TL satış fiyatları üzerinden işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI NE KADAR?
Önceki kapanışını 3.015,00 TL üzerinden yapan Cumhuriyet altını ise 2.917,00 TL alış ve 3.003,00 TL satış fiyatına sahip.

YARIM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

YARIM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Yarım Altın 1.458,00 TL alış ve 1.507,00 TL satış fiyatına sahip. Çeyrek Altın ise 729,00 TL alış ve 754,00 TL satış fiyatına sahip.

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR?

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR?
22 ayar bilezik 415,73 TL alış fiyatı ve 417,64 TL satış fiyatına sahip.
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