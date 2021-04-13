FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 13 Nisan dolar kuru anlık | 13 Nisan Dolar ve Euro ne kadar oldu?

13 Nisan dolar kuru anlık | 13 Nisan Dolar ve Euro ne kadar oldu?

DOVİZ HABERLERİ  | 13.04.2021 08:13 | Son Güncelleme

13 Nisan sabahı güne 8,15 seviyesinin üzerinde başlayan Amerikan Doları, dün kapanıştaki seviyesini korumaya devam ediyor. Yatırımcılar ise döviz kurundaki değişimleri yakından takip ediyor. Yeni haftaya yükselişle başlayan Amerikan doları, 8,10 – 8,20 bandında ilerliyor. Artan koronavirüs vakaları sebebiyle alınan tedbirler Amerikan Doları üzerinde baskıya neden oluyor. Euro ise dün kapanıştaki seviyesini koruyor.

Amerikan doları haftalık bazda %0,42 seviyesinde bir yükseliş gösterdi. Euro ise haftalık %55’lik bir yükseliş yaşadı. Euro, güne 9,71 seviyelerinde başlarken, Amerikan doları güne 8,14 ile başladı. Yatırımcılar dolar fiyatlarındaki değişimi büyük bir özenle takip etmeye devam ediyor. Peki Amerikan Doları, Euro ve Sterlin fiyatları ne kadar oldu?

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,14 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 13 Nisan itibarıyla %0,08 azalışla 8,14 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,10, en yüksek 8,22 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,14 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 19 Mart tarihinde 7,18 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 8,47 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,14 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 9,71 ile başlayan Euro kuru, 13 Nisan itibarıyla %0,06 artışla 9,72 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,67, en yüksek 9,78 seviyelerini gören Euro, günü 9,71 seviyesinde kapattı. Euro, 19 Mart tarihinde 8,56 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 10,08 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 9,72 TL'ye karşılık gelmektedir.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 11,24 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, 13 Nisan itibarıyla %0,18 artışla 11,23 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,16, en yüksek 11,30 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,21 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 19 Mart tarihinde 9,98 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 11,74 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 11,23 TL'ye karşılık gelmektedir.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu Burak Sergen yoğun bakıma alındı! "Dualarınızı eksik etmeyin"
Ünlü oyuncu Burak Sergen yoğun bakıma alındı! "Dualarınızı eksik etmeyin"
Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
TMO yemeklik ayçiçek yağı satışına başladı
TMO yemeklik ayçiçek yağı satışına başladı
Mitsubishi üretim durdurma kararı aldı
Mitsubishi üretim durdurma kararı aldı
İslam Memiş: Gram altın 600 lira olabilir!
İslam Memiş: Gram altın 600 lira olabilir!
Birkaç dakikalığına ev sahibi oldular
Birkaç dakikalığına ev sahibi oldular
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Bankaların çalışma saatleri değişti!
Bankaların çalışma saatleri değişti!
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Yargıtay'dan emsal yumruk kararı!
Yargıtay'dan emsal yumruk kararı!
Çiftçiye faizsiz yem kredisi müjdesi!
Çiftçiye faizsiz yem kredisi müjdesi!
73 yıllık inşaat devi iflas etti!
73 yıllık inşaat devi iflas etti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
12 Nisan dolar ve euro fiyatları ne kadar? Dolar güne yükselişle başladı
Dolar güne yükselişle başladı
22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? 11 Nisan Pazar 22 ayar bilezik ve altın fiyatları
22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu?
11 Nisan altın fiyatları ne durumda? 11 Nisan gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında son durum ne?
Döviz kuru son durum | 11 Nisan dolar ve Euro ne kadar oldu?
Dolarda son durum
10 Nisan altın fiyatları ne durumda? 10 Nisan gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Altın haftayı nasıl kapattı? İşte son durum
Döviz kuru son durum | 10 Nisan dolar ve Euro ne kadar oldu?
Dolarda hareketli hafta bitti: İşte son durum

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.