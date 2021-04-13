13 Nisan dolar kuru son dakika | 13 Nisan Dolar ve Euro ne kadar oldu?

13 Nisan sabahı güne 8,15 seviyesinin üzerinde başlayan Amerikan Doları, dün kapanıştaki seviyesini korumaya devam ediyor. Yatırımcılar ise döviz kurundaki değişimleri yakından takip ediyor. Yeni haftaya yükselişle başlayan Amerikan doları, 8,10 – 8,20 bandında ilerliyor. Artan koronavirüs vakaları sebebiyle alınan tedbirler Amerikan Doları üzerinde baskıya neden oluyor. Euro ise dün kapanıştaki seviyesini koruyor.

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR? Güne 8,14 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 13 Nisan itibarıyla %0,08 azalışla 8,13 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,10, en yüksek 8,22 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,14 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 19 Mart tarihinde 7,18 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 8,47 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,13 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR? Güne 9,71 ile başlayan Euro kuru, 13 Nisan itibarıyla %0,06 artışla 9,67 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,67, en yüksek 9,78 seviyelerini gören Euro, günü 9,71 seviyesinde kapattı. Euro, 19 Mart tarihinde 8,56 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 10,08 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 9,67 TL'ye karşılık gelmektedir.