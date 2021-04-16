16 Nisan Dolar kuru | 16 Nisan dolar ne kadar? Euro ne kadar? Sterlin ne kadar?

Döviz kurlarında 22 Mart itibariyle başlayan ani yükselişten sonra, son günlerde dolar ve Euro fiyatları durgun bir seyirde ilerliyor. Birçok yatırımcı yüksek fiyatlardan dolayı piyasada halka arz talepleri dışında işlem yapmaktan uzak duruyor. Merkez Bankası’nın dün açıkladığı faiz yükseltme haberinden sonra ise bugün Amerikan doları ve Euro’daki değişimin ne olacağı merak ediliyor.

Döviz Kuru Fiyatları

DOLAR NE KADAR? Güne 8,00 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 16 Nisan itibarıyla %0,23 artışla 8,02 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,00, en yüksek 8,15 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,00 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 19 Mart tarihinde 7,18 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 8,47 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,02 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR? Güne 9,59 ile başlayan Euro kuru, 16 Nisan itibarıyla %0,11 artışla 9,61 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,58, en yüksek 9,77 seviyelerini gören Euro, günü 9,60 seviyesinde kapattı. Euro, 19 Mart tarihinde 8,56 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 10,08 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 9,61 TL'ye karşılık gelmektedir.