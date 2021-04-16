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16 Nisan Dolar kuru | 16 Nisan dolar ne kadar? Euro ne kadar? Sterlin ne kadar?

16.04.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz kurlarındaki değişim yatırımcıları yakında ilgilendiriyor. Dolar yatırımı yapan birçok vatandaş da dolar ve euro’daki değişimi merak ediyor. Dolar 15 Nisan günü en yüksek 8,15 seviyesini görürken, günü 8,0 seviyelerinde kapattı. 16 Nisan sabahı ise güne seviyesini koruyarak başladı. Euro ise 15 Nisan günü 9,60 seviyesinde kapatırken, dolar gibi güne kapanış seviyelerinde başladı. 16 Nisan Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar oldu?

Döviz kurlarında 22 Mart itibariyle başlayan ani yükselişten sonra, son günlerde dolar ve Euro fiyatları durgun bir seyirde ilerliyor. Birçok yatırımcı yüksek fiyatlardan dolayı piyasada halka arz talepleri dışında işlem yapmaktan uzak duruyor. Merkez Bankası’nın dün açıkladığı faiz yükseltme haberinden sonra ise bugün Amerikan doları ve Euro’daki değişimin ne olacağı merak ediliyor.

Döviz Kuru Fiyatları

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,00 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 16 Nisan itibarıyla %0,23 artışla 8,02 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,00, en yüksek 8,15 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,00 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 19 Mart tarihinde 7,18 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 8,47 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,02 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 9,59 ile başlayan Euro kuru, 16 Nisan itibarıyla %0,11 artışla 9,61 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,58, en yüksek 9,77 seviyelerini gören Euro, günü 9,60 seviyesinde kapattı. Euro, 19 Mart tarihinde 8,56 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 10,08 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 9,61 TL'ye karşılık gelmektedir.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 11,08 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, 16 Nisan itibarıyla %0,06 artışla 11,07 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,04, en yüksek 11,25 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,06 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 19 Mart tarihinde 9,98 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 11,74 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 11,07 TL'ye karşılık gelmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Amerikan Doları
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