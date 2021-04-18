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18 Nisan dolar kuru ne kadar oldu? | 18 Nisan dolar ve euro ne kadar?

18.04.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kuru hareketli haftalar geçirdikten sonra 8,05 – 8,10 arasındaki seviyesini koruyor. FED’in son toplantısının ardından açıklanan kararlarda koronavirüs salgınındaki önlemleri sıkı bir şekilde devam ediyor. FED salgın toparlanana kadar çok daha güçlü bir şekilde ekonomiyi destekleme konusunda kararlı olduklarını söyledi. Peki 18 Nisan 2021 Amerikan doları ne kadar? Euro ne kadar oldu?

Analistler koronavirüs vakalarının artmasının ekonomiyi olumsuz yönde etkilediği hakkında yorumlar yapıyor. Tedbirler ve artan vaka sayıları TL üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Ancak şu sıralar döviz kurundaki düşüş ekonomi üzerindeki baskıyı az da olsa hafifletiyor. Birkaç gündür durgun bir şekilde hareket eden Amerikan doları ve Euro bugün de seviyesini koruyor. Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Sterlin ne kadar?

DÖVİZ KURU FİYATLARI

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Piyasaların kapalı olduğu 18 Nisan Pazar gününde dolar yukarı ve yeşil renkli ibreyi gösteriyor. Analistler, önceki günlerde Para Politikası Kurulu'nun Mart toplantısını gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 19 düzeyinde sabit tutmasının ardından döviz kurlarının gerilediğini ve ABD-Rusya geriliminin risk algısını artırmasıyla toparlandığını kaydetmişti.
Önceki kapanışını 8,0578 TL ile yapan dolar bugün 18 Nisan tarihinde 8,0577 TL alış ve 8,0580 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Cuma gününe 9,67 ile başlayan Euro kuru, 18 Nisan itibarıyla %0,72 düşüşle 9,67 liradan işlem görüyor. Cuma günü en düşük 9,5724; en yüksek 9,7085 seviyelerini gören Euro, günü 9,67 seviyesinde kapattı. Euro, 19 Mart tarihinde 8,56 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 10,08 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Euro bugün 9,6699 alış; 9,6752 satış fiyatına sahip.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Cuma gününe 11,17 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, 18 Nisan itibarıyla %1,11 artışla 11,1760 liradan işlem görüyor. Cuma günü en düşük 11,0384, en yüksek 11,1797 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,1722 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 19 Mart tarihinde 9,98 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 11,74 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 11,17 TL'ye karşılık gelmektedir. Sterlin, bugün 11,1605 TL alış; 11,1952 TL satış fiyatına sahip.
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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Amerikan Doları
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