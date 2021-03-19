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19 Mart dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar oldu? 19 Mart Cuma güncel Dolar ve Euro fiyatları!

DOVİZ HABERLERİ  | 19.03.2021 07:38 | Son Güncelleme

Son zamanlarda dalgalı bir grafik gösteren Dolar ve Euro fiyatları bu seyrine devam ediyor. Şu sıralar yüksek değişimler göstermeyen Dolar ve Euro, 19 Mart Cuma gününe göre az da olsa bir düşüş yaşıyor. Dün Dolar 7,48 TL seviyelerindeyken, Euro ise 8,96 TL alış fiyatından işlem gördü.

19 Mart dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar oldu? 19 Mart Cuma güncel Dolar ve Euro fiyatları!

Hafta başında dalgalı bir seyirle ilerleyen Dolar ve Euro, aynı seyrine 19 Mart Cuma günü de devam etti. Dün dolar 7,50 TL’den satılırken, Euro 8,98 TL satış fiyatı ile dikkat çekti. 19 Mart Dolar ve Euro fiyatlarının dışında Sterlin, Pound ve diğer para birimlerinde durum ne?

DOLAR NE KADAR?

Doların bugünkü alış kuru 7,3247 TL, satış kuru 7,3281 TL'dir. Bu dolar kuru verileri doğrultusunda 1 Dolar 7,3281 Türk Lirasına karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR?

Euronun bugünkü alış kuru 8,7333 TL, satış kuru 8,7423 TL'dir. Bu euro kuru verileri doğrultusunda 1 Euro 8,7423 Türk Lirasına karşılık gelmektedir.

19 MART GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

DOLAR NE KADAR?

ALIŞ: 7,32 TL
SATIŞ: 7,32 TL

EURO NE KADAR?

ALIŞ: 8,73 TL
SATIŞ: 8,74 TL

STERLİN NE KADAR?

ALIŞ: 10,19 TL
SATIŞ: 10,21 TL

İSVİÇRE FRANGI NE KADAR?

ALIŞ: 7,89 TL
SATIŞ: 7,90 TL

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