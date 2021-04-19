19 Nisan dolar kuru son gelişmeler | 19 Nisan dolar ne kadar? Euro ne kadar?

Haftaya geçtiğimiz kapanış seviyelerinde başlayan Dolar ve Euro kuru için, hafta başında bir durgunluk söz konusu. Euro, son kapanışta 9,66 seviyelerinden işlem görürken haftanın ilk gününe yine aynı seviyede başladı. Euro, haftalık olarak %0,31 oranında bir düşüş yaşadı. Peki 19 Nisan Amerikan Doları ne kadar? Euro ne kadar? Sterlin ne kadar?

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR? Güne 8,07 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 19 Nisan itibarıyla %0,40 artışla 8,08 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,00, en yüksek 8,11 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,06 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 22 Mart tarihinde 7,5001 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 8,47 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,08 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR? Güne 9,67 ile başlayan Euro kuru, 19 Nisan itibarıyla %0,18 artışla 9,68 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,57, en yüksek 9,70 seviyelerini gören Euro, günü 9,66 seviyesinde kapattı. Euro, 22 Mart tarihinde 9,15 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde tarihinde ise 10,08 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 9,68 TL'ye karşılık gelmektedir.