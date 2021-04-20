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20 Nisan Dolar düşüş trendi yakaladı! | 20 Nisan dolar ne kadar? Euro ne kadar?

20.04.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Nisan dolar kurundaki hareketlilik yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası’nın politika faizlerinde indirime dair verdiği sinyaller ardımdan Amerikan doları, 8 - 8,15 bandındaki seviyesini korumaya devam ediyor. Haftaya yükseliş ile başlayan Amerikan Doları, 19 Nisan günü kapanışta 8,08 seviyelerin bulundu. Euro ise dün kapanışta 9,73 seviyesinde kapattı. Peki 20 Nisan dolar ne kadar? Euro ne kadar?

Küresel piyasalarda ABD Hazine tahvil getirileri, son 5 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Mart ayında gördüğü zirveden sonra Nisan ayında düşüş eğilimine geçen Amerikan doları, 20 Nisan itibariyle son bir ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor. Uzmanlar ise dolar ve Euro fiyatlarında artan jeopolitik risklere karşı ve küresel alandaki aşılama çalışmalarının, yatırımcılar üzerinde olumlu etkileri olduğunu söyledi. Peki 20 Nisan Amerikan doları ne kadar? Euro ne kadar?

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,09 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 20 Nisan itibarıyla %0,00 artışla 8,08 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,03, en yüksek 8,11 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,08 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 22 Mart tarihinde 7,5001 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 8,47 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,08 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 9,76 ile başlayan Euro kuru, 20 Nisan itibarıyla %0,53 artışla 9,79 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,61, en yüksek 9,76 seviyelerini gören Euro, günü 9,73 seviyesinde kapattı. Euro, 22 Mart tarihinde 9,15 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 10,08 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 9,79 TL'ye karşılık gelmektedir.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 11,33 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, 20 Nisan itibarıyla %0,40 artışla 11,36 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,13, en yüksek 11,34 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,32 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 22 Mart tarihinde 9,9944 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 11,74 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 11,36 TL'ye karşılık gelmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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