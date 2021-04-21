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  4. 21 Nisan dolar kuru son dakika | 21 Nisan dolar ve Euro ne kadar? İşte ilk rakamlar

21 Nisan dolar kuru son dakika | 21 Nisan dolar ve Euro ne kadar? İşte ilk rakamlar

21.04.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Nisan sabahına dolar dün kapanış seviyesi ile başladı. 20 Nisan günü 8,10 seviyelerinde kapatan Amerikan Doları, bu sabah itibariyle de 8,10 bandında başladı. Euro da dün günü 9,76 seviyelerinde kapatırken, bu sabah itibariyle kapanış seviyesini koruyor. 21 Nisan Amerikan Doları ve Euro ne kadar? Dolar kurunda son durum ne?

Dolar fiyatlarının hareketli günler geçirmesinin ardından bir süredir düşüş eğiliminde olan Amerikan Doları ve Euro, yatırımcıların da ilgiyle takip ettiği konular arasında yer alıyor.

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,10 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 21 Nisan itibarıyla %0,02 artışla 8,10 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,06, en yüksek 8,13 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,10 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 22 Mart tarihinde 7,50 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 8,47 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,10 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 9,77 ile başlayan Euro kuru, 21 Nisan itibarıyla %0,22 artışla 9,79 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,71, en yüksek 9,81 seviyelerini gören Euro, günü 9,76 seviyesinde kapattı. Euro, 22 Mart tarihinde 9,15 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 10,0838 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 9,7906 TL'ye karşılık gelmektedir.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 11,34 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, 21 Nisan itibarıyla %0,21 artışla 11,33 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,29, en yüksek 11,38 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,31 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 22 Mart tarihinde 9,9944 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 11,7427 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 11,3379 TL'ye karşılık gelmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Amerikan Doları
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