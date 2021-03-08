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22 ayar bilezik fiyatı – 8 Mart Pazartesi anlık 22 ayar bileziğin gram fiyatı!

DOVİZ HABERLERİ  | 08.03.2021 09:12 | Son Güncelleme

Özellikle düğünlerin, yatırım yapmak isteyenlerin ve altın takı kullanmayı seven birçok vatandaşın gündeminde yer alan 22 ayar bilezik fiyatları günden güne değişmekte. Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik, vatandaşların “22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?” araştırmalarına da konu oluyor. Birçok vatandaşın günlük olarak takip ettiği 22 ayar bilezik fiyatları, anlık olarak takip ediliyor. Dün 401,58 TL’den işlem gören 22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar?

22 ayar bilezik fiyatı – 8 Mart Pazartesi anlık 22 ayar bileziğin gram fiyatı!

Birçok yatırımcının tercih ettiği yatırım yollarından biri olan altın fiyatları sürekli değişmekte. Dün 402,46 Türk lirası seviyelerinde işlem göre 22 ayar bileziğin gram fiyatı, işçiliğine ve kalitesine göre değişiyor. İşte 8 Mart Pazartesi anlık 22 ayar bileziğin gram fiyatı!

22 ayar bilezik gram fiyatı

Alış fiyatı 374,55 Türk lirası olan 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı ise 411,33 seviyelerinde güne başladı.

2729,56 Türk lirası alış fiyatı bulunan Ata altının satış fiyatı ise 2797,49 Türk lirası olarak belirlendi

Cumhuriyet altını ise 2739 Türk lirası alış fiyatından, 2781 Türk lirası satış fiyatından alıcı buluyor.

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8 Mart 2021 altın fiyatları

Tam Altın
ALIŞ: 2710,00
SATIŞ: 2780,98

Yarım Altın
ALIŞ: 1310,09
SATIŞ: 1345,24

Çeyrek Altın
ALIŞ: 657,10
SATIŞ: 672,62

Gram Altın
ALIŞ: 411,24
SATIŞ: 411,32

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