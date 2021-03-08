22 ayar bilezik fiyatı – 8 Mart Pazartesi anlık 22 ayar bileziğin gram fiyatı!

Birçok yatırımcının tercih ettiği yatırım yollarından biri olan altın fiyatları sürekli değişmekte. Dün 402,46 Türk lirası seviyelerinde işlem göre 22 ayar bileziğin gram fiyatı, işçiliğine ve kalitesine göre değişiyor. İşte 8 Mart Pazartesi anlık 22 ayar bileziğin gram fiyatı!

22 ayar bilezik gram fiyatı

Alış fiyatı 374,55 Türk lirası olan 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı ise 411,33 seviyelerinde güne başladı.

2729,56 Türk lirası alış fiyatı bulunan Ata altının satış fiyatı ise 2797,49 Türk lirası olarak belirlendi

Cumhuriyet altını ise 2739 Türk lirası alış fiyatından, 2781 Türk lirası satış fiyatından alıcı buluyor.

8 Mart 2021 altın fiyatları

Tam Altın

ALIŞ: 2710,00

SATIŞ: 2780,98

Yarım Altın

ALIŞ: 1310,09

SATIŞ: 1345,24

Çeyrek Altın

ALIŞ: 657,10

SATIŞ: 672,62

Gram Altın

ALIŞ: 411,24

SATIŞ: 411,32



