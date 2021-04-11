22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? 11 Nisan Pazar 22 ayar bilezik fiyatları

Bir önceki kapanışını 418,30 TL ile yapan 22 ayar gram bilezik fiyatları piyasaların kapalı olduğu 11 Nisan gününde yatırım veya sevdiklerine sürpriz amaçlı 22 ayar gram bilezik almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor.