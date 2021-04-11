22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? 11 Nisan Pazar 22 ayar bilezik fiyatları

Altının gram fiyatı 457,21 TL alış ve 457,35 satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?
Bir önceki kapanışını 418,30 TL ile yapan 22 ayar gram bilezik fiyatları piyasaların kapalı olduğu 11 Nisan gününde yatırım veya sevdiklerine sürpriz amaçlı 22 ayar gram bilezik almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
22 ayar gram bilezik şu anda 415,73 TL alış ve 417,64 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Daha önce haftalık en yüksek 419.6 TL seviyesini gören 22 ayar gram bilezik haftalık en düşük ise 405.94 TL seviyesine ulaşmıştı.
14 AYAR ALTIN FİYATI NE KADAR?
14 ayar altın 250,00 TL alış fiyatına sahipken, 301,24 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
18 AYAR ALTIN FİYATI NE KADAR?
18 ayar altın 198,84 TL alış fiyatı üzerinden işlem görürken 230,80 TL satış fiyatına sahip.
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