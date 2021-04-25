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22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? 25 Nisan Pazar 22 ayar bilezik ve altın fiyatları

25.04.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırım amaçlı ya da özel günlerde sevdiklerine hediye vermek için altın almak isteyen vatandaşlar 22 ayar bilezik ne kadar sorusunun cevabını arıyor. Bileziğe yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından hareketliliğin devam ettiği 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki 25 Nisan'da 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 25 Nisan Pazar 22 ayar bilezik fiyatları...

Yatırım yapmak isteyenler vatandaşlar 22 ayar bilezik ne kadar oldu sorusunun yanıtını arıyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

Piyasaların kapalı olduğu 25 Nisan Pazar günü altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Altın 478 TL'den işlem görüyor, gram altın 478,09 TL alış ve 478,18 TL satış fiyatına sahip.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 430,64TL'den yapan 22 ayar bilezik ise 431,99 TL alış ve 435,94 TL satış fiyatına sahip.
22 ayar bilezik daha önce haftalık en yüksek 428.27 TL'yi, en düşük ise 411.14'yi görmüştü.

18 AYAR ALTIN NE KADAR OLDU?

18 AYAR ALTIN NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 230,34 TL'den yapan 18 ayar altın, 198,84 TL alış ve 230,80 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

14 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

14 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 312,77 TL üzerinden yapan 14 ayar bilezik 261,96 TL alış ve 314,87 TL satış fiyatına sahip.
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