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22 ayar gram bilezik ne kadar? 10 Mart 22 ayar bilezik fiyatları

DOVİZ HABERLERİ  | 10.03.2021 08:05 | Son Güncelleme

Yatırım amaçlı veya özel günlerde sevdiklerine hediye vermek için altın almak isteyen vatandaşlar 22 ayar bilezik ne kadar sorusunun cevabını arıyor. Bileziğe yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından hareketliliğin devam ettiği 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki güne hareketsizlikle başlayan 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 10 Mart 22 ayar bilezik fiyatları...

22 ayar gram bilezik ne kadar? 10 Mart 22 ayar bilezik fiyatları

Yatırım veya hediye amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar soluğu 22 ayar gram bilezik fiyatlarını araştırmakta alıyor. Peki 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? Son günlerde sürekli düşüş ve çıkışlar yaşayan 22 ayar bilezik fiyatları, yeni gününe hareketsizlik ile başladı. Değerinin yüksek olmasıyla bilinen 22 ayar bilezik gram fiyatı marka ve modellere bağlı olarak değişebileceği gibi işçiliğe ve bileziğin kalitesine göre de değişiklik gösterebiliyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

Güne hareketsizlikle başlayan 22 ayar bilezik, önceki kapanışını 384,50 TL ile yapmıştı. 22 ayar gram bilezik, şu anda 384,50 alış fiyatı ve 387,00 satış fiyatı ile işlem görmekte. Daha önce haftalık ulaştığı en yüksek değer 386.25 TL olan 22 ayar bilezik, hafta bazından en düşük ise 370.76 TL seviyesini görmüştü.

14 AYAR SAF ALTIN NE KADAR?

241,00 TL alış fiyatı bulunan 14 ayar saf altın 241,41 TL satış fiyatı ile işlem görüyor.

18 AYAR SAF ALTIN NE KADAR?

308,65 TL alış fiyatı bulunan saf altın 309,17 TL satış fiyatı ile işlem görüyor.

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