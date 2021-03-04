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22 ayar gram bilezik ne kadar? 22 ayar bilezik fiyatları

DOVİZ HABERLERİ  | 04.03.2021 08:10 | Son Güncelleme

Özel gün ve kutlamalarda sevdiklerine hediye vermek isteyen vatandaşlar veya yatırım amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar 22 ayar bilezik ne kadar sorusunun cevabını arıyor. Bileziğe yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından hareketliliğin devam ettiği 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki 4 Mart'ta güne yüzde 0,40 hareketle başlayan 22 ayar gram bilezik ne kadar?

22 ayar gram bilezik ne kadar? 22 ayar bilezik fiyatları

Özel günlerde hediye amaçlı veya yatırım amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar soluğu 22 ayar gram bilezik fiyatlarını araştırmakta alıyor. Peki 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? Son 10 gün içinde düşüş ve çıkışlar yaşayan 22 ayar bilezik fiyatları, düşüşe geçmiş durumda. Değerinin yüksek olmasıyla bilinen 22 ayar bilezik gram fiyatı marka ve modellere bağlı olarak değişebileceği gibi işçiliğe ve bileziğin kalitesine göre de farklılık gösterebiliyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Güne yüzde 0,40 düşüşle başlayan 22 ayar bilezik, önceki kapanışını 378,00 TL ile yapmıştı. 22 ayar gram bilezik, şu anda 374,00 alış fiyatı ve 376,50 satış fiyatı ile işlem görmekte.

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22 ayar gram bilezik ne kadar?
22 ayar gram bilezik ne kadar?

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