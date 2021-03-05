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22 ayar gram bilezik ne kadar? 22 ayar bilezik fiyatları

DOVİZ HABERLERİ  | 05.03.2021 08:18 | Son Güncelleme

Yatırım amaçlı veya özel günlerde sevdiklerine hediye vermek amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar 22 ayar bilezik ne kadar sorusunun cevabını arıyor. Bileziğe yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından hareketliliğin devam ettiği 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki güne 0,40 hareketle başlayan 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 5 Mart 22 ayar bilezik fiyatları...

22 ayar gram bilezik ne kadar? 22 ayar bilezik fiyatları

Yatırım veya hediye amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar soluğu 22 ayar gram bilezik fiyatlarını araştırmakta alıyor. Peki 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? Son 10 gün içinde düşüş ve çıkışlar yaşayan 22 ayar bilezik fiyatları, yeni gününe yine dalgalanmalar ile başladı. Değerinin yüksek olmasıyla bilinen 22 ayar bilezik gram fiyatı marka ve modellere bağlı olarak değişebileceği gibi işçiliğe ve bileziğin kalitesine göre de değişiklik gösterebiliyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Güne yüzde 0,40 düşüşle başlayan 22 ayar bilezik, önceki kapanışını 375.01 TL ile yapmıştı. 22 ayar gram bilezik, şu anda 374,30 alış fiyatı ve 375.01 satış fiyatı ile işlem görmekte.

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