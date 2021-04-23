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  4. 23 Nisan dolar kuru son durum | 23 Nisan Dolar ve Euro ne kadar oldu?

23 Nisan dolar kuru son durum | 23 Nisan Dolar ve Euro ne kadar oldu?

23.04.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Doları dün öğlen saatlerinde yaşadığı yükseliş ile beraber dikkatleri çekti. Reuters Staff, genelde yaptığı tahminlerde haklı çıkarken, 2021 yılı sonu için sene başında yaptığı 8 TL’lik tahminini, 10 olarak güncelledi. Reuters yaptığı açıklamada, “Türkiye, alışılmadık para politikası felsefesini hala savunarak bilinmeyen bir politika ile deneyiminde ısrarcı. Bu sebeple 2021 yılı sonu için 8 TL olan tahminimizi 10 olarak revize ediyoruz.” Dedi. Peki, 23 Nisan’da Amerikan Doları ne kadar?

Dolar 22 Nisan sabahı 8,18 seviyelerinde başlayan dolar öğlen saatlerine doğru 8,36 seviyelerine kadar yükseldi. Euro ise 9,85 TL’lik seviyesini öğlen saatlerinde 11 TL’ye kadar çıkarttı. Birkaç gündür azar azar artış gösteren Amerikan Doları, dün hızlı bir yükseliş yaşadı. 8,50 seviyesindeki tarihi zaferini 3. Kez zorlayan Amerikan Doları’nın, haftalık kapanışının ne olacağı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,31 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 23 Nisan itibarıyla %0,16 artışla 8,31 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,16, en yüksek 8,36 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,30 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları 24 Mart tarihinde 7,83 ile son bir ayın en düşük, 30 Mart tarihinde ise 8,45 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,31 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 10,01 ile başlayan Euro kuru, 23 Nisan itibarıyla %0,44 artışla 10,02 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,82, en yüksek 10,08 seviyelerini gören Euro, günü 10,00 seviyesinde kapattı. Euro, 24 Mart tarihinde 9,27 ile son bir ayın en düşük, 22 Nisan tarihinde ise 10,08 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 10,02 TL'ye karşılık gelmektedir.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 11,53 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, 23 Nisan itibarıyla %0,58 artışla 11,57 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,37, en yüksek 11,66 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,51 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 24 Mart tarihinde 10,78 ile son bir ayın en düşük, 22 Nisan tarihinde ise 11,66 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 11,57 TL'ye karşılık gelmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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