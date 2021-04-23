23 Nisan dolar kuru son durum | 23 Nisan Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Dolar 22 Nisan sabahı 8,18 seviyelerinde başlayan dolar öğlen saatlerine doğru 8,36 seviyelerine kadar yükseldi. Euro ise 9,85 TL’lik seviyesini öğlen saatlerinde 11 TL’ye kadar çıkarttı. Birkaç gündür azar azar artış gösteren Amerikan Doları, dün hızlı bir yükseliş yaşadı. 8,50 seviyesindeki tarihi zaferini 3. Kez zorlayan Amerikan Doları’nın, haftalık kapanışının ne olacağı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR? Güne 8,31 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 23 Nisan itibarıyla %0,16 artışla 8,31 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,16, en yüksek 8,36 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,30 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları 24 Mart tarihinde 7,83 ile son bir ayın en düşük, 30 Mart tarihinde ise 8,45 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,31 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR? Güne 10,01 ile başlayan Euro kuru, 23 Nisan itibarıyla %0,44 artışla 10,02 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,82, en yüksek 10,08 seviyelerini gören Euro, günü 10,00 seviyesinde kapattı. Euro, 24 Mart tarihinde 9,27 ile son bir ayın en düşük, 22 Nisan tarihinde ise 10,08 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 10,02 TL'ye karşılık gelmektedir.