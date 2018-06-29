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24 Haziran öncesinde vatandaş 2.3 milyar dolar sattı

DOVİZ HABERLERİ  | 29.06.2018 09:32 | Son Güncelleme

Seçim haftası olan 24 Haziran öncesinde vatandaş tam 2.3 milyar dolar sattı. Önceki hafta 166.2 milyar dolar olan vatandaşın bankalardaki döviz ve altın hesapları 163.9 milyar dolara indi.

24 Haziran öncesinde vatandaş 2.3 milyar dolar sattı

24 Haziran seçimleri öncesi döviz kurunun 4.68 düzeyinde kalmasının nedeni anlaşıldı. Türk vatandaşlarının ve şirketlerin bankalardaki döviz mevduatları tutarı (katılım bankaları dahil) seçimden önceki hafta 2.3 milyar dolar azaldı ve 166.2 milyar dolardan 163.9 milyar dolara indi. Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, azalan 2.3 milyar doların 1.5 milyar dolarlık satışını gerçek kişiler yani vatandaş yaptı. Böylece doların düşüşünün zemini de hazırlandı. Vatandaş kurun ateşinin yükseldiği ve 4.05’ten 4.25’e ulaştığı 4 Mayıs haftasında da 3.1 milyar dolarlık satış yaparak daha fazla yükselmesini önlemişti. Vatandaşın döviz mevduat hesaplarında doğru hareket tarzını gösteren bir başka örnek de doların 4.59’dan 4.51’e gerilediği 8 Haziran haftasında 1.9 milyar dolarlık döviz alarak sonraki haftalarda ise 4.64 ile 4.70 arasında bu dövizleri bozması oldu.

YABANCI DA TAHVİL ALDI

Seçim öncesi yabancı yatırımcı ise Türkiye’den tahvil ve hisse aldı. Merkez’in rakamlarına göre yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü seçim öncesi 22 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 131.5 milyon dolar arttı. TCMB’nin internet sitesinde yer alan verilere göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise aynı dönemde net 225.4 milyon dolar artış gösterdi.

Seçim öncesi Türkiye’den döviz çıkışının olmaması nedeniyle de Merkez Bankası brüt döviz rezervi sınırlı bir artışla 80.13 milyar dolara yükseldi.

Rakamlar katılım bankalarındaki DTH hariç döviz hasaplarını içermektedir. Haber ise tüm bankalardaki DTH’yi kapsıyor.


OHAL’İN KALKACAĞI FİYATLANIYOR

Yurtdışı piyasalarda küresel ticaret savaşları kaynaklı olumsuz eğilim sürerken, yurtiçinde odak konusu uygulanacak ekonomi politikaları ile OHAL’in kaldırılıp kaldırılmayacağı oldu. Piyasa OHAL’in kalkacağını bunun ise Türkiye’nin dünyadaki algısına katkı yapacağını düşünüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önceki günkü görüşmesinde OHAL’in uzatılmaması yönünde mutabakata varıldığı belirtiliyor.

23.05.2018 - 4.9205

07.06.2018 - 4.4600

22.06.2018 - 4.7743

28.06.2018 - 4.5813

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 19.29’dan yüzde 19.24’e geriledi.

PARA GİRİŞİ BAŞLADI DOLAR 6 KURUŞ DÜŞTÜ

Seçim sonrası sert dalgalanmanın ardından seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla nispeten normalleşme gözlenen dolar/TL’de yeni kabineye odaklı temkinli iyimserlik sürdü. Uzmanlar seçim belirsizliğinin bitmiş olmasının yanı sıra hem kabine için isimleri açıklanacak bakanların piyasayı iyi bilenlerden oluşacağı beklentisi hem de yaz aylarında turizm nedeniyle döviz gelirleri artacak olan Türkiye’de kur riskinin azalması nedeniyle Türk varlıklarına alımların başladığını söylüyor.

Nitekim seçimden önce ve seçimin hemen sonrasında 4.70 ile 4.75 arasında seyreden dolar, önceki gün 4.5930’a kadar geriledikten sonra dün sabah 4.6318’e çıkmasına rağmen dün 6 kuruş birden gerileyerek 4.5705 düzeyine indi. 10 yıllık tahvilin bileşik faizi ortalama % 16.92’den, % 16.61 seviyesine indi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
TL DOLAR KARŞISINDA ZAYIF OLDUĞU İÇİN,YABACILAR BORSADA ALIM YAPIYOR.YABANCI YATIRIMCI KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAZ,BATIK VE 3 KURUŞU DÜŞMÜŞ ŞİRKETLERİ TOPLARLAR.YANİ ANLAYACAĞINIZ TÜRKİYEDEKİ ŞİRKETLERİN NE KADAR ZOR DURUMDA OLDUĞUNUN KANITIDIR.UZUN VADEDE DOLARDA DÜŞMEZ FAİZDE DÜŞMEZ.
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