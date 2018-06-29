24 Haziran öncesinde vatandaş 2.3 milyar dolar sattı

24 Haziran seçimleri öncesi döviz kurunun 4.68 düzeyinde kalmasının nedeni anlaşıldı. Türk vatandaşlarının ve şirketlerin bankalardaki döviz mevduatları tutarı (katılım bankaları dahil) seçimden önceki hafta 2.3 milyar dolar azaldı ve 166.2 milyar dolardan 163.9 milyar dolara indi. Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, azalan 2.3 milyar doların 1.5 milyar dolarlık satışını gerçek kişiler yani vatandaş yaptı. Böylece doların düşüşünün zemini de hazırlandı. Vatandaş kurun ateşinin yükseldiği ve 4.05’ten 4.25’e ulaştığı 4 Mayıs haftasında da 3.1 milyar dolarlık satış yaparak daha fazla yükselmesini önlemişti. Vatandaşın döviz mevduat hesaplarında doğru hareket tarzını gösteren bir başka örnek de doların 4.59’dan 4.51’e gerilediği 8 Haziran haftasında 1.9 milyar dolarlık döviz alarak sonraki haftalarda ise 4.64 ile 4.70 arasında bu dövizleri bozması oldu.

YABANCI DA TAHVİL ALDI

Seçim öncesi yabancı yatırımcı ise Türkiye’den tahvil ve hisse aldı. Merkez’in rakamlarına göre yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü seçim öncesi 22 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 131.5 milyon dolar arttı. TCMB’nin internet sitesinde yer alan verilere göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise aynı dönemde net 225.4 milyon dolar artış gösterdi.