24 Mart Dolar ve Euro fiyatları | 24 Mart Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Türk Lirasının, Amerikan Doları karşısındaki sert düşüşü ile oldukça değer kaybeden Trük lirası, hafta sonundan bu yana dalgalı seyrine devam ediyor. Euro ise 9 liranın üstündeki hareketlenmeleri ile yatırımcıların dikkatini çekiyor. Peki 24 Mart anlık Amerikan Doları ve Euro fiyatları ne kadar?

24 MART DOLAR NE KADAR? Güne 7,93 TL ile başlayan Amerikan Doları kuru, 24 Mart itibarıyla %0,19 azalışla 7,92 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 7,69 TL, en yüksek 7,95 TL seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 7,9343 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 22 Şubat tarihinde 6,95 TL ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 8,47 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 7,92 TL'ye karşılık gelmektedir.