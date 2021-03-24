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24 Mart Dolar ve Euro fiyatları | 24 Mart Dolar ve Euro ne kadar oldu?

DOVİZ HABERLERİ  | 24.03.2021 07:27 | Son Güncelleme

Hafta sonu Merkez Bankası’nda gerçekleşen görev değişikliğinden sonra piyasalar bir hayli hareketlendi. Dolar 19 Mart Cuma günü 7,20 TL civarlarında kapatırken, Asya piyasalarının açılmasıyla 8,47 TL’ye kadar yükseldi. Dolar ve Euro yatırımcıları ise gerçekleşen değişimleri yakında takip ediyor. 24 Mart anlık Amerikan Doları alış fiyatı 7,92 TL’den işlem görürken, Euro 9,37 TL civarlarında seyrediyor.

Türk Lirasının, Amerikan Doları karşısındaki sert düşüşü ile oldukça değer kaybeden Trük lirası, hafta sonundan bu yana dalgalı seyrine devam ediyor. Euro ise 9 liranın üstündeki hareketlenmeleri ile yatırımcıların dikkatini çekiyor. Peki 24 Mart anlık Amerikan Doları ve Euro fiyatları ne kadar?

24 MART DOLAR NE KADAR?

24 MART DOLAR NE KADAR?
Güne 7,93 TL ile başlayan Amerikan Doları kuru, 24 Mart itibarıyla %0,19 azalışla 7,92 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 7,69 TL, en yüksek 7,95 TL seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 7,9343 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 22 Şubat tarihinde 6,95 TL ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 8,47 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 7,92 TL'ye karşılık gelmektedir.

24 MART EURO NE KADAR?

24 MART EURO NE KADAR?
Güne 9,30 TL ile başlayan Euro kuru, 24 Mart itibarıyla %0,34 azalışla 9,37 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 9,19 TL, en yüksek 9,52 TL seviyelerini gören Euro, günü 9,42 TL seviyesinde kapattı. Euro, 22 Şubat tarihinde 8,42 TL ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 10,08 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 9,42 TL'ye karşılık gelmektedir.
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