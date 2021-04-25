25 Nisan altın fiyatlarında son durum ne? 25 Nisan gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu?

Yatırım yapmak isteyenler vatandaşlar altın ne kadar oldu sorusunun yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

25 Nisan Pazar piyasaların kapalı olduğu günde altın fiyatları yeşil renkli ve yukarı yönde ibreyi gösteriyor.

478 TL üzerinden işlem gören altının gramı 478,09 TL alış ve 478,18 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU? Önceki kapanışını 3.141,00 TL'den yapan Cumhuriyet altını ise 3.061,00 TL alış ve 3.141,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU? Önceki kapanışını 788,00 TL'den yapan çeyrek altın 770,00 TL alış ve 789,00 TL satış fiyatına sahip.