26 Mart Dolar ve Euro ne kadar? 26 Mart dolar ve Euro fiyatları

Vatandaşların ve yatırımcıların yakından takip ettiği dolar ve Euro fiyatları bu hafta başından beri düşüş eğiliminde. Hafta sonu yurt içi ve yurt dışında yaşanan gelişmeler döviz piyasalarında hareketliliğe neden olurken, bu hareketlilikten sonra ise uzmanlar, bu dengesizliğin ilerleyen günlerde düzene gireceğini öngördüklerini açıkladı.

DOLAR NE KADAR? Güne 7,94 TL ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 07:47 itibarıyla %0,43 artışla 7,97 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 7,87 TL, en yüksek 7,99 TL seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 7,93 TL seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 24 Şubat tarihinde 7,07 TL ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 8,47 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 7,97 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR? Güne 9,33 TL ile başlayan Euro kuru, saat 07:47 itibarıyla %0,71 artışla 9,40 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 9,30 TL, en yüksek 9,50 TL seviyelerini gören Euro, günü 9,37 TL seviyesinde kapattı. Euro, 19 Mart tarihinde 8,56 TL ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 10,08 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 9,40 TL'ye karşılık gelmektedir.