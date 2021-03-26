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26 Mart Dolar ve Euro ne kadar? 26 Mart dolar ve Euro fiyatları

DOVİZ HABERLERİ  | 26.03.2021 07:54 | Son Güncelleme

Binlerce yatırımcı yaşanan gelişmelerden sonra dolar ve Euro fiyatlarını merak etti. Geçtiğimiz hafta dolar ve Euro’da yaşanan ani değişim, piyasaları alt üst etti. Dün Amerikan doları günü 7,93 TL seviyelerinde kapatırken, Euro ise 9,37 TL seviyesindeydi. 26 Mart itibariyle 1 Amerikan doları 7,97 TL’den işlem görüyor. 1 Euro ise 9,40 TL’ye denk gelmektedir.

Vatandaşların ve yatırımcıların yakından takip ettiği dolar ve Euro fiyatları bu hafta başından beri düşüş eğiliminde. Hafta sonu yurt içi ve yurt dışında yaşanan gelişmeler döviz piyasalarında hareketliliğe neden olurken, bu hareketlilikten sonra ise uzmanlar, bu dengesizliğin ilerleyen günlerde düzene gireceğini öngördüklerini açıkladı.

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 7,94 TL ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 07:47 itibarıyla %0,43 artışla 7,97 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 7,87 TL, en yüksek 7,99 TL seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 7,93 TL seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 24 Şubat tarihinde 7,07 TL ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 8,47 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 7,97 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 9,33 TL ile başlayan Euro kuru, saat 07:47 itibarıyla %0,71 artışla 9,40 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 9,30 TL, en yüksek 9,50 TL seviyelerini gören Euro, günü 9,37 TL seviyesinde kapattı. Euro, 19 Mart tarihinde 8,56 TL ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 10,08 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 9,40 TL'ye karşılık gelmektedir.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 10,92 TL ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 07:47 itibarıyla %0,74 artışla 10,95 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 10,82 TL, en yüksek 11,02 TL seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 10,94 TL seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 19 Mart tarihinde 9,98 TL ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 11,74 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 10,95 TL'ye karşılık gelmektedir.
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