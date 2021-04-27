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27 Nisan Dolar kuru | 27 Nisan dolar ne kadar? Euro ne kadar?

27.04.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcıların yakından ilgilendiği dolar fiyatları bugün de takip ediliyor. Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik son dönemlerde artarken yatırımcılar Amerikan Doları, Euro ve Sterlin gibi para birimlerinin fiyatlarını araştırıyor. Amerikan Doları dün kapanış seviyesinde 8,27 seviyesinde bulunurken, 27 Nisan sabahı da seviyesini koruyor. Euro da kapanış seviyesindeki değerini koruyor. Peki 27 Nisan Amerikan Doları ve Euro ne kadar?

Döviz fiyatları binlerce yatırımcıyı ilgilendiren konular arasında yer alıyor. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden’ının yaptığı açıklamalar Dolar kuru üzerinde oldukça etkili olmuştu. Peki 27 Nisan Amerikan Doları ve Euro ne kadar?

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,28 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 27 Nisan itibarıyla %0,13 artışla 8,28 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,26, en yüksek 8,48 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,27 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 2 Nisan tarihinde 7,98 ile son bir ayın en düşük, 26 Nisan tarihinde ise 8,48 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,28 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 10,00 ile başlayan Euro kuru, 27 Nisan itibarıyla %0,12 artışla 10,01 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 10,00, en yüksek 10,27 seviyelerini gören Euro, günü 10,01 seviyesinde kapattı. Euro, 2 Nisan tarihinde 9,42 ile son bir ayın en düşük, 26 Nisan tarihinde ise 10,2769 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 10,01 TL'ye karşılık gelmektedir.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 11,53 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, 27 Nisan itibarıyla %0,27 artışla 11,53 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,49, en yüksek 11,80 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,51 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 16 Nisan tarihinde 11,03 ile son bir ayın en düşük, 26 Nisan tarihinde ise 11,80 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 11,53 TL'ye karşılık gelmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Amerikan Doları
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