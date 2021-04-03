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3 Nisan dolar fiyatları | İşte, ‘Dolar ve euro ne kadar oldu? ‘Dolar daha yükselecek mi?’ sorusuna cevap

DOVİZ HABERLERİ  | 03.04.2021 09:08 | Son Güncelleme

Son günlerde büyük dalgalanmalara gebe oldan dolar ve euro fiyatları, hem yurtiçinde hem de yurtdışında yakından takip ediliyor. Dolar fiyatları, 3 Nisan Cumartesi sabahına dalgalanmayla başladı. Uzmanlar, dolarla ilgili yorumlarını paylaştı.

Uzun vadede dolarda dalgalanmaların devam edeceğini öne süren analistler, 3 Nisan dolar fiyatlarının şu an yatay sevirde ilerlediğini kaydetti. Euroda da dolar fiyatlarıyla birlikte hareket ettiğini kaydeden analistler, döviz kurlarında bir süre daha dalgalanmaların sürebileceğini bildirdi.

3 Nisan dolar ve euro fiyatları

Dün Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun açıklamaları sonrası 8 TL’nin altını test eden dolar fiyatları, 3 Nisan Cumartesi sabahına yükselişle başladı. Dolar 8,17 TL seviyelerinde hareket ederken, euro ise 9,60 TL civarında seyrediyor.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI KAVCIOĞLU: SIKI DURUŞ SÜRECEK

MERKEZ BANKASI BAŞKANI KAVCIOĞLU: SIKI DURUŞ SÜRECEK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu, enflasyon hedefleme stratejisinin devam edeceğini kaydederken, enflasyonda kalıcı düşüş olana dek politika faizinin, enflasyonun üzerinde optimal seviyede tutulacağını bildirdi.

FAİZ ENFLASYONUN ÜZERİNDE OPTİMAL SEVİYEDE TUTULACAK

FAİZ ENFLASYONUN ÜZERİNDE OPTİMAL SEVİYEDE TUTULACAK
Kavcıoğlu, "Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

"TÜRK LİRASININ GÜCÜNÜ VE İTİBARINI SAĞLAYACAĞIZ"

"TÜRK LİRASININ GÜCÜNÜ VE İTİBARINI SAĞLAYACAĞIZ"
"Enflasyon odaklı para politikamız, küresel dalgalanmalara ve finansal piyasa oynaklıklarına karşı kalkan vazifesi görecek en güçlü silahımız olacak" diyen Kavcıoğlu, "Enflasyonla mücadele kararlığımızla, Türk lirasının gücünü ve itibarını sağlayacağız" diye konuştu.

MEVDUAT FAİZİ İÇİN STOPAJ İNDİRİMİ 31 MAYIS'A UZATILDI

MEVDUAT FAİZİ İÇİN STOPAJ İNDİRİMİ 31 MAYIS'A UZATILDI
Mevduat hesabı faizleri ile kar paylarından yapılan stopaj indirimi için süresinin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığı bildirdirildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ekim ayında altı aylık süre için alınan karar ile, TL mevduatlarda vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3'e indirilirken, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı sıfırlanmıştı.
Karar kapsamında, stopaj indirimi; 1 Nisan'dan itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplar, bu tarihten itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen kazançlar ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 1 Nisan'dan itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.
Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu'nun piyasalara verdiği mesajlar ve mevduat faizi için stopaj indiriminin 31 Mayıs tarihine kadar uzaltılması kararı sonrası gevşeyen dolar kuru haftanın son işlem günü psikolojik destek 8 liranın altını test ederek 7.98 lirayı gördü.
Saat 10:50 itibariyle dolar/TL, 8.0350 liradan işlem görürken, gün içi en yüksek 8.1260, en düşük ise 7.9826 lirayı test etti.
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