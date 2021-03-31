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31 Mart Dolar ve Euro son durum | Dolar ve Euro ne kadar oldu?

DOVİZ HABERLERİ  | 31.03.2021 07:19 | Son Güncelleme

Dünyada yaşanan piyasa dalgalanmaları etkisini sürdürmeye devam ediyor. 30 Mart günü yükseliş eğilimine geçen Dolar, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun açıklamalarından sonra 8,45 seviyelerinden geri döndü. Şu an 1 Amerikan Doları 8,33 seviyelerinden işlem görürken, Euro 9,81’den işlem görüyor.

Hafta sonu Merkez Bannkası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya’nın görevden alınarak yerine Mustafa Duman’ın atanmasının ardından, dolar tekrar yükselişe geçti. Yatırımcılar ise merakla yapılan açıklamaları takip etti. Dün günü 8,33 seviyelerinde kapatan Amerikan Doları, bu sabah itibariyle aynı seviyelerden işlem görüyor. Euro ise dün günü 9,77 seviyesinde kapatmıştı.

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,32 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 31 Mart itibarıyla azalışla 8,32 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,18, en yüksek 8,45 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,33 seviyesinde kapattı. 1 Amerikan Doları 8,33 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 9,78 ile başlayan Euro kuru, 31 Mart itibarıyla %0,38 artışla 9,81 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,63, en yüksek 9,93 seviyelerini gören Euro, günü 9,77 seviyesinde kapattı. Euro, 1 Euro 9,81 TL'ye karşılık gelmektedir.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 11,50 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, 31 Mart itibarıyla %0,74 artışla 11,55 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,27, en yüksek 11,63 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,46 seviyesinde kapattı. 1 İngiliz Sterlini 11,55 TL'ye karşılık gelmektedir.
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