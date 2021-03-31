31 Mart Dolar ve Euro son durum | Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Hafta sonu Merkez Bannkası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya’nın görevden alınarak yerine Mustafa Duman’ın atanmasının ardından, dolar tekrar yükselişe geçti. Yatırımcılar ise merakla yapılan açıklamaları takip etti. Dün günü 8,33 seviyelerinde kapatan Amerikan Doları, bu sabah itibariyle aynı seviyelerden işlem görüyor. Euro ise dün günü 9,77 seviyesinde kapatmıştı.

DOLAR NE KADAR? Güne 8,32 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 31 Mart itibarıyla azalışla 8,32 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,18, en yüksek 8,45 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,33 seviyesinde kapattı. 1 Amerikan Doları 8,33 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR? Güne 9,78 ile başlayan Euro kuru, 31 Mart itibarıyla %0,38 artışla 9,81 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,63, en yüksek 9,93 seviyelerini gören Euro, günü 9,77 seviyesinde kapattı. Euro, 1 Euro 9,81 TL'ye karşılık gelmektedir.