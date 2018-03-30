4 lirayı aşan dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL ve faiz son bir kaç haftada yaşadığı sert yükselişler ve negatif ayrışma trendinin ardından dün başlayan düzeltme ile yönünü aşağı çevirdi.

Kur bu sabah ise güne saat 08:45'te 3.9454/3.9484 seviyesinde başladı. Geçen hafta 4.5037 ile tarihi zirveyi gören sepet bazında TL aynı saatte 4.3989/4.4046, geçen hafta 4.9728 ile tarihi zirveyi gören euro/TL ise aynı saatte 4.8524/4.8609 seviyesinde bulunuyor.

Analistler dün TL'de hem son dönemde gözlenen rekor değer kayıplarının bir düzeltmesinin yaşandığını, hem de ay sonu nedeniyle TL kısa pozisyonların kapandığını ve yüzde 1'in üzerinde değer kazancı ile TL'nin gelişmekte olan ülkeler arasında en çok değer kazanan para birimi olduğunu belirtiyor.