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4 Nisan dolar fiyatları | 4 Nisan dolar ne oldu?

DOVİZ HABERLERİ  | 04.04.2021 09:33 | Son Güncelleme

Amerikan doları ve Euro’da süregelen hareketlilik iki haftadır devam ediyor. Büyük bir ivme ile hareket eden dolar fiyatları 1 Nisan itibariyle 8.30 seviyesini zorlarken kapanışa doğru düşüş yaşadı ve günü 8,10 TL civarında kapattı. Euro ise gün içinde 9.75 seviyesini gördü ancak günü 9.55 seviyelerinde bitirdi. Yatırımcıların ilgiyle takip ettikleri Amerikan doları ve Euro fiyatları borsaların kapalı olduğu 4 Nisan günü ne kadar oldu?

Euro haftalık olarak %0,06 ile kırmızı ibre ile hareket ederken, Amerikan Doları ise haftalık %0,61 civarında bir yükseliş gösterdi. Ani yükselişlerine kapanış öncesi gün içinde de devam eden Amerikan Doları, 4 Nisan itibariyle 8,15 TL’den işlem görüyor. Euro ise 4 Nisan gününde 9,59 seviyesini koruyor.

DOLAR NE KADAR?

Kapanış gününe 8,11 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 4 Nisan itibarıyla haftalık %0,61 artışla 8,15 liradan işlem görüyor. 2 Nisan günü en düşük 7,99, en yüksek 8,17 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,15 seviyesinde kapattı. 1 Amerikan Doları 8,15 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Kapanış gününe 9,55 ile başlayan Euro kuru, 4 Nisan itibarıyla 9,58 liradan işlem görüyor. 2 Nisan'da en düşük 9,42, en yüksek 9,63 seviyelerini gören Euro, günü 9,58 seviyesinde kapattı. 1 Euro 9,58 TL'ye karşılık gelmektedir.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Kapanış gününe 11,23 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, 4 Nisan itibarıyla 11,29 liradan işlem görüyor. 2 Nisan'da en düşük 11,07, en yüksek 11,32 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,263seviyesinde kapattı. 1 İngiliz Sterlini 11,23 TL'ye karşılık gelmektedir.
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