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  4. 5 Nisan Pazartesi dolar ve euro ne kadar? Dolar yeni haftaya yükselişle başladı…

5 Nisan Pazartesi dolar ve euro ne kadar? Dolar yeni haftaya yükselişle başladı…

DOVİZ HABERLERİ  | 05.04.2021 07:50 | Son Güncelleme

Son haftalardaki dalgalanmalarının ardından dikkatlerin çekildiği dolar ve euro fiyatlarında anlık yükselişler veya inişler görülüyor. Dolar kuru; 5 Nisan Pazartesi sabahına yükselişle başladı. Euro da dolara paralel yükselişlerini sürdürüyor.

Dün 8,11 TL civarında hareket eden dolar kuru; 5 Nisan Pazartesi gününe dalgalanmayla başladı. ABD tahvilleri, dış piyasalardaki gelişmeler, koronavirüs salgınındaki gelişmeler, doların hareketlerini belirleyen faktörlerdendir...

Dolar ve euro ne kadar oldu?

Dün 8,11 TL civarında hareket eden dolar fiyatları; 5 Nisan Pazartesi günü 8,20 TL civarında hareket ediyor. Euro ise 9,64 TL bandında işlemlerini sürdürüyor.
Amerika Birleşik Devletleri’nde mart ayında tarım dışı istihdam 916 bin oldu. Beklenti 675 bin civarındaydı. 5 senelik ABD tahvil faizi yüzde 0,95’le Şubat 2020 tarihinden itibaren en yüksek seviyeye ulaştı. ABD 10 yıllık tahvil faizi tekrardan yüzde 1,70’i geçti.
Dolar endeksi, 93 seviyesinin altındayken, aşılamanın artmasının piyasada yarattığı olumlu etkiyle Türkiye'nin beş senelik CDS primi, yüzde 5,09 gerilemeyle 444,69 seviyesine geldi.
Ekonomistlere göre, kurda 6,89-8,48 civarında meydana gelen yükselişin geri çekilme seviyeleri 8,10- 7,87 ve 7,68 ve 7,49…

PİYASALARDAKİ 5 ÖNEMLİ GELİŞME

PİYASALARDAKİ 5 ÖNEMLİ GELİŞME
1 - Piyasalarda aşı etkisi hissedilebilir: Seyahat kısıtları aşılama etkisiyle düşüyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), koronavirüs aşısının ikinci dozunun yapılmasının arkasından seyahat edilebileceğini belirtti. Aşılamaların artması piyasaları olumlu etkiler.
2 - ABD doları küresel bazda güçlü izliyor: ABD’de mart ayında tarım dışı istihdam 916 bin olarak açıklandı. Beklenti 675 bindi. 5 senelik ABD tahvil faizi yüzde 0,95’le Şubat 2020 tarihinden beri en yüksek seviyeye ulaştı. ABD 10 senelik tahvil faizi tekrardan yüzde 1,70’i geçti. ABD’de açıklanan olumlu veriler dolara destek veriyor.
DOLAR İÇİN FLAŞ TAHMİN
3 - Dolar kurunda sakinleşme yaşanıyor: Hafta içerisinde 8,45 seviyesine kadar yükselen dolar/TL haftanın son günü 8,16’ya geriledi. 6,89-8,48 aralığında yaşanan yükselişin geri çekilme seviyeleri 8,10- 7,87 ve 7,68 ve 7,49. Kurun enflasyon etkisiyle TCMB’nin 15 Nisan’da sıkı para politikasını sürdürme eğilimi devam edecektir.
4 - Borsada karar haftası: BIST 100 Endeksi 1.430 seviyesinde. Kısa vadede yükselen bir üçgen oluştu. Endeks 1.431-1.443 seviyelerindeki direncin üzerine çıkabilirse yeniden içerisinde hareket ettiği 1.443-1.582 yatay bandına dönecek. Hisse bazlı hareketlerle bu yaşanabilir. Eğer direnç aşılmazsa bir süre 1,335-1,445 bandında hareket sürecektir.
5 - 2016 Temmuz darbe girişiminden bu yana DTH’daki en büyük azalma gerçekleşti. TCMB’nin 26 Mart haftasına ilişkin para ve banka raporuna göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 8,1 milyar dolar azaldı. Bu azalmada sermaye kontrolü gelebileceği söylentisi ile yastık altına çekilebilen para olsa bile ciddi bir gerileme. Öte yandan Borsada dalgalanmaların, gün içi hareketlerin, fiyat savrulmalarının yüksek olduğu dönemlerde riski düşürmek açısından şirketlerin mali performanslarını takip etmek önemlidir. Neticede güçlü ticari performansa sahip şirketler olumsuzluklara rağmen kârlarını artırırken uzun vadede yatırıcısına da kazandırmakta. Bu çerçevede yaptığımız analizde Borsa 50 şirketleri içinde yüzde 10’un üzerindeki kâr marjıyla çalışan 9 şirketin son bir yılda yüzde 100’lük getirisiyle öne çıktığı gözlendi.
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