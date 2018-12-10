FİNANS

500 Euro'nun dört ay ömrü kaldı

DOVİZ HABERLERİ  | 10.12.2018 15:33 | Son Güncelleme

Dünyanın önemli para birimlerden Euro'nun 500'lük banknotu Avrupa Merkez Bankası Konseyi (ECB) tarafından alınan kararla tedavülden kaldırılıyor.

500 Euro'nun dört ay ömrü kaldı

Dünya piyasalarında 2002 yılında kullanılmaya başlanan 500 euroluk banknot, 26 Ocak itibariyle 17 Avrupa ülkesi tarafından kaldırılırken, Almanya ile Avusturya'da ise 26 Nisan 2019 tarihine kadar kullanılacak.

Terör örgütleri ve kalpazanlar tarafından sıkça kullanılan ve halk tarafından tercih edilmeyen 500 euroluk banknotların piyasadan kaldırılması altındaki en önemli etkenin, teröre ve örgütlerle daha etkin mücadele etmek olarak gösterildi. Euro'nun 5, 10, 20, 50, 100 ve 200’lük banknotları yenilenerek daha güvenli hale getirilmişti. KAYNAK:İHA

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