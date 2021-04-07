7 Nisan döviz kuru son durum | 7 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu?

Euro, haftalık %0,08 bir düşüş yaşarken, aylık olarak ise %7,94 bir yükseliş gösterdi. Amerikan doları ise haftalık %1,13 düşüş gösterirken, aylık olarak %8,15 yeşil ibre ile hareket etti. Yatırımcıların gözlerinin çevrili olduğu Amerikan doları ve Euro fiyatları bugün güne durgun başladı. Peki 7 Nisan günü Dolar, Euro ve Sterlin ne kadar oldu?