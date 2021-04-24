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720 ton altın ne kadar yapar? 720 ton altın kaç TL?

24.04.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu dün katılmış olduğu yayında merkez bankası rezervlerinde 720 ton altın bulunduğunu açıkladı. Bu açıklama sonrası 720 ton altın ne kadar eder ve 720 ton altın kaç TL gibi sorular merak edilmeye başlandı. Peki 720 ton altın ne kadar yapar? 720 ton altın kaç TL? İşte yanıtı...

720 ton altın ne kadar yapar? 720 ton altın kaç TL?

Dün CNN Türk, TRT Haber ve A Haber ortak yayınında ekonomi gündemi ile ilgili bazı açıklamalarda bulunan Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, merkez bankası rezervlerinde 720 ton altın bulunduğunu açıkladı. Açıklamanın ardından vatandaşlar 720 ton altın kaç TL sorusunu araştırmaya başladı. Peki Peki 720 ton altın ne kadar yapar?

720 TON ALTIN NE KADAR EDER? 720 TON ALTIN KAÇ TL?

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu dün katıldığı yayında Merkez Bankası'nın rezerv ve 128 milyar dolar tartışmalarıyla ilgili olarak, "MB bireylere döviz satmıyor. İnsanların kafasını karıştırmak için belirli rakamlarla insanları bir yere götürmek için algı operasyonu yapılıyor. Böyle bir şey yoktur" ifadelerini kullandı. Kavcıoğlu, canlı yayında Merkez Bankası'nın altın ve döviz rezervlerini de açıklayarak, "Türkiye'de yıllardır 120 ton altını vardı. Türkiye'nin şu an merkez bankası rezervlerinde 720 ton altını var. Şu an 90 milyar dolar brüt rezervimiz var." şeklinde konuştu.

Şahap Kavcıoğlu'nun bu açıklamasının ardından 720 ton altın ne kadar, 720 ton altın kaç TL gibi sorular merak edilmeye başlandı.

Altının kilosu şu anda 56.840,00 TL üzerinden işlem görüyor. 720 ton yani 720000 kg altın ise 40 milyar 924 milyon 800 bin TL yapıyor.

Kavcıoğlu sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Bugün rezerv konusu tartışılırken o günkü şartları göz önüne getirmemiz gerekir. 2020'ye girdiğimizde dünyada da gelişmiş ülkelerde de doğrudan ve portföy yatırımlarının azaldığını görüyoruz. Türkiye'nin de buradan aldığı pay ister istemez azalmış görünüyor. 2020 pandemi krizi, dünyayı çok kötü şekilde etkileyen bir kriz. Diğerlerinden ayıran en önemli şey şu durum bence. Daha önceki krizlerin bir altyapısı vardı. IMF'ye gidilecek mesajları, IMF'ye gitmek zorunda olduğumuz haberleri hep yapıldı ama Türkiye diğer ülkelerden farklı olarak hem sağlık açısından hem de para ve mali konular açısından çok iyi yönetti. 2019'da biz pozitif cari fazla verdik. Merkez Bankası olarak verdiğim rakamlar nettir ve doğrudur. Pandemi döneminde dünyada yaşananlarla beraber Türkiye'de yaşananlarda bir döviz talebi ya da yabancı insanlar ülkesine dönecek, bu parayı istiyor."

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