8 Nisan döviz piyasası | Dolar ve Euro bugün ne kadar?

Dolar ve Euro bir süredir durgunluğunu korurken, 8 Nisan itibariyle kapanıştaki seyrini koruyor. Euro haftalık bazda %1,87’lik bir gelişme yaşarken, Amerikan Doları ise haftalık bazda %0,82 bir yükseliş gösteriyor. Peki 8Nisan günü Amerikan Doları ve Euro ne kadar?
DOLAR NE KADAR?
Güne 8,15 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 8 Nisan itibarıyla %0,27 artışla 8,16 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,11, en yüksek 8,21 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,14 seviyesinde kapattı. 1 Amerikan Doları 8,16 TL'ye karşılık gelmektedir.
EURO NE KADAR?
Güne 9,67 ile başlayan Euro kuru, 8 Nisan itibarıyla %0,31 artışla 9,72 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,63, en yüksek 9,77 seviyelerini gören Euro, günü 9,68 seviyesinde kapattı. 1 Euro 9,72 TL'ye karşılık gelmektedir.
STERLİN NE KADAR?
Güne 11,25 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, 8 Nisan itibarıyla %0,69 artışla 11,29 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,18, en yüksek 11,35 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,2139 seviyesinde kapattı. 1 İngiliz Sterlini 11,29 TL'ye karşılık gelmektedir.
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