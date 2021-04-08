8 Nisan döviz piyasası | Dolar ve Euro bugün ne kadar?

Dolar ve Euro bir süredir durgunluğunu korurken, 8 Nisan itibariyle kapanıştaki seyrini koruyor. Euro haftalık bazda %1,87’lik bir gelişme yaşarken, Amerikan Doları ise haftalık bazda %0,82 bir yükseliş gösteriyor. Peki 8Nisan günü Amerikan Doları ve Euro ne kadar?