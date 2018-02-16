FİNANS

ABD ile Türkiye uzlaştı, dolar/TL 3,74'e indi

16 Şubat 2018 13:45

Yeni güne 3,76'dan başlayan dolar düşüşe geçti, euro ise dünkü rekor sonrası 4,70'in altına indi.

ABD ile Türkiye uzlaştı, dolar/TL 3,74'e indi

Fed'den faiz artış beklentilerini artırmasıyla 3,79'dan 3,82'ye kadar yükselen, ardından kademeli olarak düşen kur son işlem gününe 3,76 seviyelerinden başladı, ardından dolar endeksindeki düşüş ve ABD Dışişleri Bakanı'nın verdiği ılımlı mesajların etkisiyle 3,75'in altına geriledi. 

 

Euro/TL ise, 4,70 seviyesinin altında işlem görüyor.

 

Dolar endeksi, hafta başından bu yana etkili gerileyişini bugün de sürdürerek 88,25 ile 2014'ten bu yana en düşük seviyesini gördü ve 88,30 seviyesinde dengelendi.

 

Analistler, bugün yurt içinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson ile yapacağı görüşme ve sonrasında gerçekleştirilecek basın toplantısının gündemin önemli konu başlıklarından biri olduğunu belirterek, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

 

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,7550'nin önemli destek konumunda olduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini ve 3,70'in gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, olası yükselişlerde ise 3,79'un direnç konumuna geldiğini kaydetti.

 
 
 
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Okuyucu Yorumları3 yorum
  • 84 Oy
    valla reis dedigini yapti ekonomi harika aclik siniri sifira indi butun dunya kiskancliktan catliyor
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  • 35 Oy
    TL.gün geçtikçe eriyor.bankalara faizi düşürün,herkes konut alsın... diye diye bitirdiler TL yi.ama müteahitler,toprak sahipleri yani yine zenginler kazandı ülkemde.şaşırdık mı?asla
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  • 28 Oy
    Memleketteki paralar MAN adasında ülkede para bırakmadılar. Trafikte yeniden uygulamaya sokulan kamera sistemi bunun işareti Vatandaşını Elektirikle Suyla Doğalgazıyla Yolları Köprüleri, Hastahaneleiryle ve Akaryakıtıyla çılğınca soyan bir siyasi yapılanma görmedim Resmen elleri cebimizde. Soyun anasını satayım kendiniz de vergi vermemek için yolsuzluklarla aldıklarınızı MAN adasına kacırın ki vergi vermeyesiniz. Sizi gidi Çürükraporlu Vatan kahramanları Namuslu Müminlik Milliyetçilik satıcıları sizi.
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