FİNANS
  4. ABD-İran gerilimi sonrası dolarda son durum! 3 Ocak dolar kuru

ABD-İran gerilimi sonrası dolarda son durum! 3 Ocak dolar kuru

DOVİZ HABERLERİ  | 03.01.2020 08:25 | Son Güncelleme

ABD, İran Devrim Muhafızları komutanlarından General Kasım Süleymani'yi öldürdü. Dünyayı sarsan son dakika haberi sonrası Dolar/TL yükselişe geçerken petrol fiyatı yüzde 4 oranında arttı. Peki dolar da son durum nedir? İşte 3 Ocak için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

ABD-İran gerilimi sonrası dolarda son durum! 3 Ocak dolar kuru

ABD'nin İran’ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürüldüğü haberiyle güne başlayan piyasalarda 'Dolar ne kadar oldu?, Petrol fiyatları arttı mı?' sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.

ABD, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nün Komutanı Kasım Süleymani ve Irak’lı militan grubu Haşdi Şabi’nin Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’i Bağdat Uluslararası Havaalanı’ndaki konvoylarına düzenlediği saldırı ile öldürdü.
İran Ulusal Güvenlik Konseyi, Kudüs Gücü Komutani Kasımi’nin ABD tarafından öldürülmesine verilecek yanıtı görüşmek için olağanüstü toplandı.

ABD’nin İranlı komutanlara Irak’ta düzenlediği saldırı sonrası Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 4 artarak 69,16 doları gördü. Dolar/TL da yükselişe geçti.

GÖZLER ENFLASYONDA

Piyasa bugün saat 10:00’da açıklanacak aralık ayı enflasyon verisine odaklandı. Açıklanacak enflasyon verisi ile 2019 yıllık enflasyonu da belli olacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin alacağı zam da belirlenecek

Peki bugün yani 3 Ocak itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

3 Ocak itibari ile dolar kuru 5,9600 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Dolar en düşük 5.9430 lira ve en yüksek 5.9603 lirayı gördükten sonra, 5.95 - 5.96 lira aralığında,

Euro en düşük 6.6564 lira ve en yüksek 6.6947 lirayı gördükten sonra, 6.65 – 6.66 lira aralığında,

Sterlin en düşük 7.8334 lira ve en yüksek 7.8968 lirayı gördükten sonra 7.84 – 7.85 lira aralığında hareket etti.

PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Yeni yılın ilk işlem gününe nasıl başladı?Yeni yılın ilk işlem gününe nasıl başladı?
Dolarda son durumDolarda son durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar dolar kuru 3 ocak dolar petrol abd iran

En Çok Okunan Haberler

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

1 Şubat 2020'de uygulamaya giriyor! Emanet hesap ile güvenli ödeme

1 Şubat 2020'de uygulamaya giriyor! Emanet hesap ile güvenli ödeme

Resmi Gazete'de yayımlandı! Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Tüm zamanların rekoru kırıldı

Tüm zamanların rekoru kırıldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Dolar kritik seviyenin üzerinde

Dolar kritik seviyenin üzerinde

Piyasalar bu habere kilitlendi!

Piyasalar bu habere kilitlendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar kuru 2 Ocak 2020: Bugün dolar kuru kaç TL?

Yeni yılın ilk işlem gününe nasıl başladı?

Dolar kuru 31 Aralık: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolarda son durum

Dolar kuru 30 Aralık: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar kuru 27 Aralık: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar kuru 26 Aralık: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar kuru 25 Aralık: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar yeni güne nasıl başladı?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.