ABD-İran gerilimi sonrası dolarda son durum! 3 Ocak dolar kuru

ABD'nin İran’ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürüldüğü haberiyle güne başlayan piyasalarda 'Dolar ne kadar oldu?, Petrol fiyatları arttı mı?' sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.

ABD, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nün Komutanı Kasım Süleymani ve Irak’lı militan grubu Haşdi Şabi’nin Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’i Bağdat Uluslararası Havaalanı’ndaki konvoylarına düzenlediği saldırı ile öldürdü.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi, Kudüs Gücü Komutani Kasımi’nin ABD tarafından öldürülmesine verilecek yanıtı görüşmek için olağanüstü toplandı.

ABD’nin İranlı komutanlara Irak’ta düzenlediği saldırı sonrası Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 4 artarak 69,16 doları gördü. Dolar/TL da yükselişe geçti.

GÖZLER ENFLASYONDA

Piyasa bugün saat 10:00’da açıklanacak aralık ayı enflasyon verisine odaklandı. Açıklanacak enflasyon verisi ile 2019 yıllık enflasyonu da belli olacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin alacağı zam da belirlenecek

Peki bugün yani 3 Ocak itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.