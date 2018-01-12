FİNANS

ABD'de çekirdek enflasyon yükseldi! Dolar hareketlendi

12 Ocak 2018 16:58

ABD'de çekirdek enflasyon aylık bazda beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Verinin açıklanmasından sonra dolar/TL yukarı yönlü hareketlendi.

ABD'de çekirdek enflasyon yükseldi! Dolar hareketlendi

 Haftanın en önemli verisi olan ABD enflasyonu açıklandı.

 
Ülkede aralık enflasyonu aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,1 oldu. Piyasa beklentisi aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,1 artış yönündeydi. Yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,2 olmuştu.
 
Aralıkta gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları yüzde 0,3 ile yüzde 0,2 yönündeki tahminin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon yıllıkta ise yüzde 1,8 oldu.
 
Öte yandan aralıkta perakende satışlar yüzde 0,4 ile tahminleri karşıladı. Kasım ayı perakende satışları ise yüzde 0,9'a revize edildi.
 
Veri öncesi 3.7550 seviyesinde olan dolar/TL saat 16:43'te 3.7765 seviyesine yükseldi. Bugün 91,07 ile 4 ayın en düşük seviyesine gerileyen dolar endeksi ise 91,26'ya çıktı.
 
Bu arada 2 yıllık ABD tahvillerin faizi, enflasyon rakamlarının ardından Eylül 2008'den bu yana ilk kez yüzde 2 seviyesinin üzerine çıktı ve yüzde 2,02 oldu. Bugün en düşük 2,54 seviyesini gören ABD 10 yıllık faizi ise 2,59'a çıktı.
 
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