Altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? (14 Temmuz 2018)

Vatandaşlar ve yatırımcılar 'Altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?' sorusuna yanıt arıyor. Özellikle küçük yatırımcının an be an takip ettiği gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? İşte 14 Temmuz tarihli altın fiyatları…

ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?



14 Temmuz tarihli gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları şu şekilde; Gram altın fiyatları bugün 193 lira bandında ilerliyor. 14 Temmuz Cumartesi günü gram altın 193,88 liradan alınırken 194,02 liradan satılıyor. Çeyrek altın 308,96 lira alınırken 316,21 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1.268,00 liradan alınıp 1.283,00 liradan satılıyor.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?



Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.