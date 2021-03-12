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Altın fiyatları düşüşte: 12 Mart gram, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

DOVİZ HABERLERİ  | 12.03.2021 07:51 | Son Güncelleme

Altın fiyatları 12 Mart Cuma sabahına yükselişle başladı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim gösteriyor. 414 TL’ye düşen altın fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları ne durumda? İşte 12 Mart altın fiyatları...

Altın fiyatları düşüşte: 12 Mart gram, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Hafta başına yükselişle başlayan altında belirsizlik devam ediyor. ABD’de teşvik paketinin kabul edilmesine karşın enflasyonda artış beklentisi ile tahvil faizindeki yükselişin sürmesi altındaki baskının da devam etmesine sebep oluyor.
Geçen hafta 1,687$ seviyesine gerileyerek 8 Haziran döneminden sonraki en düşük seviyeyi gören ons altın, dün 1,715$ seviyesine yükseldi fakat sonra tekrar düşüşe geçmişti. Ons tarafındaki kayba karşın USD/TRY kurundaki yükseliş sebebiyle yurt içindeki altın fiyatları yükselmeye devam etmişti. Peki 12 Mart gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın 12 Mart Cuma gününe çok hafif bir yükselişle başladı. Buna göre önceki kapanışını 414,42 TL ile yapan gram altın fiyatları 414,55 Türk lirası alış ve 414,63 Türk lirası satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 686 TL ile yapan çeyrek altın, 12 Mart Cuma günü 675 Türk lirası alış ve 687 Türk lirası satış fiyatı üzerinden işlemlerini devam ettiriyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

414,59 TL alış fiyatından işlemlerine devam eden spot altın, 414,67 Türk lirasından alıcı buluyor.

ALTIN/ONS ($) FİYATI

Altının ons fiyatı ise bin 718,79 - bin 719,12 TL bandında hareket ediyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2 bin 692,00 Türk lirası alış fiyatı bulunan cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2 bin 743,00 Türk lirası bandında yer alıyor. Cumhuriyet altını önceki kapanışını ise 2 bin 740,00 Türk Lirası'ndan yapmıştı.

YARIM ALTIN FİYATI

Önceki kapanışını bin 370,00 TL'den yapan ve bin 350,00 Türk lirası alış fiyatı bulunan yarım altının satış fiyatı ise bin 372,00 Türk lirası.

ZİYNET ALTINI FİYATI

11 Mart Perşembe 2 bin 654.09 Türk lirası alış fiyatı yer alan ziynet altının satış fiyatı ise 2 bin 704.43 Türk lirası seviyesinde görülüyor.

ATA ALTIN FİYATI

Güne %0.14 hareketle başlayan Ata Altın 2 bin 770,00 Türk Lirası alış ve 2 bin 825,00 Türk lirası satış seviyelerinde alıcısını bekliyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Gram fiyatı 226,81 Türk lirası olan 14 ayar bileziğin satış gram fiyatı ise 274,07 Türk lirası bandında yer alıyor.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Gramı 381,30 Türk lirası alış fiyatı olan 22 ayar bileziğin satışı ise 383,50 TL üzerinden değerlendiriliyor.

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