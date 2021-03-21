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Altın fiyatları yükselecek mi: 21 Mart 2021 Pazar gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

DOVİZ HABERLERİ  | 21.03.2021 09:44 | Son Güncelleme

Altın fiyatları 21 Mart Pazar piyasaların kapalı olduğu günde ibre kırmızıyı gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim gösterdi. 404 TL’de olan altın fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları ne durumda? İşte 21 Mart altın fiyatları...

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta itibariyle düşüşe geçmişti. Peki piyasaların kapalı olduğu 21 Mart Pazar yani bugün altın fiyatları ne kadar oldu?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 408,75 Türk Lirası seviyelerinde kapatan gram altın, 21 Mart itibariyle 404,64 Türk Lirası alış fiyatı ile işlem görüyor. Satış fiyatı ise 404,83 Türk Lirasından işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
19 Mart Cuma gününü 679 Türk Lirası ile kapatan çeyrek altın, 21 Mart itibariyle 661,00 TL alış fiyatı ile işlem görüyor. Çeyrek altın satış fiyatı ise 674 Türk Lirası.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Yarım altın 21 Mart itibariyle 1.320,00 Türk Lirasından alıcı buluyor. Satış fiyatı ise 1.345,00 Türk Lirası olarak açıklandı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Cumhuriyet altını ise önceki kapanışını 2.704,00 TL ile yapmıştı. Şimdi ise Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.638,00 Türk Lirası iken satış fiyatı ise 2.679,00 Türk Lirası.

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?
Ata altını alış fiyatı 2.754,00 Türk Lirası civarındayken satış fiyatı ise 2.843,00 Türk Lirası.

ZİYNET ALTIN NE KADAR OLDU?

ZİYNET ALTIN NE KADAR OLDU?
Ziynet altın ise kapanışını 2665.03 TL ile yapmıştı. 2589.27 TL alış ve 2639.51 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

14 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

14 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?
14 ayar bilezik ise kapanışını 271,75 TL ile yapmıştı. 14 ayar bilezik alış fiyatı 222,24 Türk Lirası, satış fiyatı ise 268,76 Türk Lirası ile dikkat çekti.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
22 ayar bilezik fiyatı 371,00 Türk Lirası alış fiyatı bulunurken, satış fiyatı 374,00 Türk Lirası oldu.
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