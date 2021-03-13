Altın fiyatlarında ibre yeşili gösterdi: 13 Mart gram, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

8 Mart haftasına yukarı yönlü hareketlilikle başlayan altında yükseliş devam ediyor. ABD’de teşvik paketinin kabul edilmesine karşın enflasyonda artış beklentisi ile tahvil faizindeki yükselişin sürmesi altındaki baskının da devam etmesine sebep olmuştu.

Geçen hafta 1,687$ seviyesine gerileyerek 8 Haziran döneminden sonraki en düşük seviyeyi gören ons altın, dün 1,715$ seviyesine yükseldi fakat sonra tekrar düşüşe geçmişti. Ons tarafındaki kayba karşın USD/TRY kurundaki yükseliş sebebiyle yurt içindeki altın fiyatları yükselmeye devam etmişti. Peki 13 Mart gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



Gram altın 13 Mart Cumartesi piyasaların kapalı olduğu günde yeşil ibreyi gösteriyor. Buna göre önceki kapanışını 414,42 TL ile yapan gram altın fiyatları 419,25 Türk lirası alış ve 419,34 Türk lirası satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



Önceki kapanışını 686 TL ile yapan çeyrek altın, 13 Mart Cumartesi günü 684 Türk lirası alış ve 695 Türk lirası satış fiyatı üzerinden işlemlerini devam ettiriyor.